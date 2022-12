Jak snadno a krásně zabalit vánoční dárky jakéhokoli tvaru. Je to snadné

Štědrý večer se blíží a s ním i balení veškerých dárků. Dělá vám problémy zabalit měkkouše nebo lahev? Nemusíte mít strach! Takto jednoduše zabalíte dárky všeho druhu a bude to vypadat nádherně.

Předtím, než se pustíte do samotného balení dárků, si připravte vhodný balicí papír, lepenku, nůžky a provázek nebo stužku. Balicí papír lze nahradit i starými notami nebo hnědým papírem, který snadno a hezky doladíte dekoracemi. K originálnímu vzhledu můžete využít i větvičky s jehlicemi či šiškami, mašle nebo korálky.

Jednoduché balení krabice

Podívejte se na video, jak kreativně lze zabalit vánoční dárky:

Nejjednodušeji zabalíte dárky ve tvaru krabice. Povrch je pevný a nemůže se vám stát, že balicí papír roztrhnete. Vložte předmět doprostřed balicího papíru, který následně poskládejte okolo vašeho dárku. Kraje přilepte k sobě lepenkou. Pokud nechcete, aby izolepa byla vidět, použijte oboustrannou lepící pásku. Stejným způsobem snadno zabalíte i knížky, kalendáře a další věci, které mají hranatý tvar.

Lahev kvalitního alkoholu

Zabalení dárku v podobě vína či jiného alkoholu můžete obejít dárkovou taštičkou určenou na lahve. Pokud však tento dárek chcete rovněž zabalit pomocí balicího papíru, postup je následující. Vložte lahev doprostřed ustřiženého kusu papíru a všechny strany zvedněte nahoru nad střed lahve. Pomocí stužky nebo provázku zavažte konce k sobě. Tímto způsobem skvěle zabalíte i kulaté dárky.

Zabalenou lahev dolaďte mašlí, která dárek krásně rozveselí. Zdroj: Shutterstock

Na měkké dárky jděte chytře

Jestliže darujete svým blízkým kus oblečení, můžete si balení usnadnit krabicí, do které koupený či vyrobený dárek vložíte. Dalším způsobem je zabalení do tvaru bonbonu. Je to snadné a vypadá to pěkně. Dárek obalte balicím papírem a z obou stran svažte provázkem. Konce můžete rozstřihnout na proužky a nebo nechat tak, jak jsou.

Dárky menší než rulička

Máte dárek, který je menší než rulička od toaletního papíru? Samotné balení by šlo velmi těžce, a proto si pomozte již zmíněnou ruličkou. Zmáčkněte papírovou ruličku a na oba konce vytlačte nůžkami půlkruh. Do ruličky poté vložte dárek a konce přehněte dovnitř podle vrypu, čímž dárek krásně uzavřete. Aby dárek vypadal vesele, obalte prostředek balicím papírem. Nakonec použijte stužku, kterou celý dárek omotejte.

Zabalený dárek v ruličce od toaletního papíru vypadá skvěle s omotanou mašlí. Zdroj: Shutterstock

Originální vzhled dárku

Zabalili jste dárek do jednobarevného balicího papíru? Pohrajte si trochu s celkovým vzhledem! Skvělým doplňkem mohou být i malé kolíčky s dřevěnou nebo filcovou dekorací. Stačí je přilepit pomocí tavné pistole na kolíček, jenž po zaschnutí připevněte na provázek či stužku, kterou je dárek omotaný.

