Řešíte často otázku, jak uchránit a zachovat účes před nástrahami počasí? Zkuste dát na vychytávky zkušených vlasových stylistů známých celebrit. Jejich účesy musí mnohdy vydržet i nemožné.

Zimní sychravé a často větrné počasí není zrovna ideální pro udržení účesu. Sotva člověk vyjde ven, rázem má místo pěkně upravených vlasů na hlavě vrabčí hnízdo. Vlasy jsou rozlétané do všech stran nebo naopak uplácnuté na hlavě. Přesto se na tuto situaci dá chytře vyzrát, musíte však znát tipy, jak si s touto lapálií poradit.

Jak se správně starat o vlasy? Podívejte se na nejpodrobnější návod v YouTube videu na kanále Tomáš Arsov:

Zdroj: Youtube

Co na to kadeřnice Emmy Stone?

Nejvíce zkušeností se zafixováním účesů mají bezesporu kadeřníci známých celebrit. Velice bravurně se umí vypořádat nejen s větrem, ale i mlhou, deštěm, sněhem a dalšími často nepředvídatelnými podmínkami. Například Mara Rozsak, kadeřnice slavné americké herečky Emily Jean „Emmy“ Stoneové, která je držitelkou několika ocenění včetně Oscara, dvou Zlatých glóbů a ceny BAFTA, má opravdu bohaté zkušenosti a ví, jak si s vlasy v extrémních podmínkách poradit. Jaké jsou její tipy?

Vlas potřebuje hydrataci

Zdravé vlasy vyžadují hydrataci, protože právě v zimních dnech jsou zatížené nízkými teplotami, což vede k jejich nadměrnému vysoušení a lámání. Dopřávejte jim nejen výživné zábaly, ale i masky a oleje. Díky tomu budou vlasy více vláčné a ohebné a nebudou mít tendenci z účesu vypadávat a jeho vzhled kazit.

close info Shutterstock.com zoom_in Vlasy upravujte jen přístroji puštěnými na nízké teploty.

Pozor na vysoké teploty

Stejně tak vlasy upravujte jen přístroji puštěnými na nízké teploty a klidně investujte i do zvlhčovače vzduchu. Vysoké teploty by vlas poškodily a časem by účes možná ani nebylo z čeho dělat. Dejte tedy raději přednost účesům přirozeným, kdy vlas tepelnou úpravou zatěžovat vůbec nemusíte.

Stužky, gumičky, čelenky

Pokud chcete ochránit váš účes před nepřízní počasí, zvolte takový, který můžete šikovně zajistit originální stužkou či čelenkou. Stejně tak můžete využít i zajímavé gumičky, ale vždy ty kroucené nebo potažené kluzkým vláknem. Vlasy lze vyčesat do drdolů, culíků, anebo využít i různé druhy copánků.

close info Isifa.com a archiv firem zoom_in Zdravé vlasy vyžadují hydrataci, protože právě v zimních dnech jsou zatížené nízkými teplotami

Vyřaďte produkty na bázi alkoholu

Během chladného a mrazivého počasí se vyhýbejte používání přípravků s obsahem alkoholu. Pokud je vlhké a deštivé počasí, jejich zbytky ve vlasech tuhnou a zatěžkávají je. Žádný účes vám pak dlouho nevydrží a vlasy tento stav ničí.

Zdroje: www.eonline.com, www.bio-medica.cz, www.i60.cz