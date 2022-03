Chcete chovat včely? Odborník radí, jak začít včelařit

Láká vás práce se včelami a nevíte jak na to? Dnes vám přiblížíme tento krásný, ale náročný koníček. Co všechno si předem zjistit, jak se zařídit a popřemýšlet, jestli je vlastně chov včel pro vás vhodný či nikoliv.

Chov včel je nádhernou zálibou, kterou lze provozovat pouze tehdy, pokud na ni máte čas a chuť. Nebudeme vám nic nalhávat, o včely je velká starost a není to nic jednoduchého.

Máte vymyšlené vhodné umístění včelstev? Nachází se místo v oblasti s dobrými snůškovými (dostatek pylu, medovice a nektaru) podmínkami? Pozor si dejte na včelstva, která byste si chtěli pořizovat v zastavěné oblasti, mohl by vzniknout nepříjemný sousedský spor.

Nezapomeňte také na časovou náročnost, pořízením všeho potřebného všechna péče teprve začíná! Pořízení pěti včelstev je pro začátečníka nejideálnější.

Bez opylení plodit rostliny nebudou. Zdroj: Diane079F / Shutterstock.com

Sběr informací

Než se do něčeho pustíte, je nutné si zjistit co nejvíce informací. Rady a tipy do začátku, finanční stránka věci nebo vhodný prostor pro úlky. Musíte počítat prostě se vším. Nebudou to jen radosti, ale i starosti. Nastudujte si co nejvíce i o včele jako takové, základní postupy při chovu i možnosti zániku včelstva. Vše potřebné se dozvíte na www.vcelarstvi.cz nebo se stavte v knihkupectví a zakupte si odbornou knihu (jedna z nejlepších je „Včelařství“ od Ing. Veselého s kol.).

Finance

Včelařství je finančně podporováno z různých zdrojů. Jestli budete se včelami začínat, můžete zažádat o dotaci, kterou poskytuje krajský úřad. Další způsob finanční podpory je využití dotace podle programu EU. Tento typ dotace se vyřizuje přes ČSV (Český svaz včelařů).

Co do začátku

Pořízení základních pomůcek – samozřejmostí je úl, který je vhodné pořídit nový, jelikož u věnovaného a již použitého je pro včely obrovské zdravotní riziko. Zařízení pro vytáčení medu neboli medomet můžete pořídit i bazarový. Nepochybně si musíte také pořídit ochranné pomůcky a jiné potřebné drobnosti.

Pořízení včelstva – rozhodně se vyplatí zakoupit včelstvo ze šlechtitelských chovů. Výhody jsou jednoznačné – jsou pod neustálou veterinární kontrolou, tím pádem koupíte zdravé včelstvo.

Registrace do ČSV – není to povinnost, ale doporučuje se to, neboť jsou v organizaci lidé, kteří se budou vždy snažit se vším možným i nemožným poradit. Dostane se vám do ruky i odborný časopis Včelařství, kde se dozvíte o nejrůznějších akcích, přednáškách a kurzech.

Nahlásit počet včelstev – dle zákona máte povinnost ohlásit Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. počet včelstev www.cmsch.cz

Včelaření je vášeň na celý život. Zdroj: Shutterstock.com / kosolovskyy

Život v úlu

V jednom úlku se ve vrcholné sezoně nachází až 50 000 obyvatel. Každé včelstvo má pouze jednu královnu (matku), která žije okolo pěti let a je jedinou „ženskou“ v úlu, která nemá zakrnělé pohlavní orgány a plodí po celou tu dobu potomstvo. Dále se v úlku nacházejí dělnice a trubci. Bez dělnic by nebyl úlek – matka ani trubci. Trubci mají v úlu těžký život, protože jediným jejich životním cílem je oplodnit matku.

Zdroje: www.vcelarik.cz, www.vcelarstvi.cz