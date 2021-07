Pět skvělých nápadů, jak zužitkovat ruličky od toaletního papíru

Ráda tvořím a improvizuji. Nerada vyhazuji materiál, recykluji, na co přijdu. Ale né ledajak. Výsledek musí nějak vypadat! Rolky od toaletního papíru jsou docela dobrý materiál, ale co vyrobit? Víte, jak je zužitkovat, aby vypadaly pěkně nebo skutečně dobře posloužily?

Zdroje: www.hometalk.com, www.thriftyfun.com

Ruličky toaletního papíru mají široké výtvarné použití

Hned na začátek bych chtěla upozornit, že nepůjde o žádná zvířátka, dekorace na zeď, krasohledy nebo jiné, třeba že krásné, projekty pro děti. Samozřejmě těch je obrovské množství a užití rolek k výtvarným projektům je perfektní a nabízí opravdu široké využití. S čím nám mohou rolky pomoci v domácnosti? Na co se opravdu dobře hodí?

Toaletní papír využijte celý. I papírová rolka má mnohá využití. Zdroj: dersigne / Shutterstock.com

Podpalovače z ruliček se ještě budou hodit!

Máte chatu nebo chalupu? Nebo si rádi děláte oheň v zahradě. Nachystejte si do papírových rolek od toaletních papírů účinné podpalovače. Lidé plní tyto rolky různými materiály, respektive takovými, které obvykle používají na zapálení táboráku nebo podpalu v kamnech. Rolku lze umě z jedné strany uzavřít a naplnit, čím je libo. Borovicovými drobnými větvičkami, pevným podpalovačem, papírky, kartonem či třískami. Připravte si několik do zásoby, tak jako si chystáte třísky. Až budete večer po tmě spěchat nebo později na podzim mokří nebo promrzlí hledat noviny na podpal, připravené podpalovače se budou hodit!

Podpalovače z ruliček se ještě budou hodit! Zdroj: Aleksei Potov / Shutterstock.com

Využijte rolky k organizaci kabelů

Jednoduchá a částečně tvarovatelná rolka lze dobře použít na smotané kabely. Nabíječky, růžné elektrické dráty, prodlužovačky nebo jiné kabely v domácnosti, jsou často dlouhé a špatně se udržují srovnané. Stočené dráty zhruba po dvaceti centimetrech se dají dobře uložit do rolky. Rolka se na smotek jen natáhne a uloží do šuplíku.

Džify tedy biokontejnery na semenáčky z rolek

Kdo by kupoval kontejnery na klíčení semínek, když jsou po ruce rolky. Jejich použití je velmi jednoduché a stejně tak jako džify, se i ruličky, později zasazené v půdě, rozpadají. Vypiplané semenáčky není třeba přesazovat a riskovat poškození mladičkých kořínků. Rolky je jednoduché z jedné strany uzavřít přeložením krajů ze čtyř stran a pak už postupujte jako obvykle. Naplňte vhodnou zeminou, vložte semínko a zalévejte.

Ruličku použijte na klíčení semen a pak ji celou zasaďte do záhonu, kde se rozpadne. Zdroj: Karn wattanapintu22 / Shutterstock.com

Krabička na dárek jde z rolky krásně vytvarovat

Někdy se prostě hodí mít pár papírových krabiček po ruce. Drobnostmi obdarováváme děti i přátele. Šedavý vzhled přírodního papíru vypadá tak trochu rustikálně, ale záleží jen na stuze nebo jednoduchém dekoru a hned budete mít originální balení pro maličkosti, kterými potěšíte vaše blízké. Rolku bude potřeba na obou koncích lehce přimáčknout a zastřihnout do půlkruhu. Tyto konce ohnete opět do tvaru půlkruhu směrem dovnitř. Vzniknout tak konce ohybatelné do tvaru oka, které přehnete přes sebe. Pěkně zaklapnou. Určitě jste už podobný tvar viděli. Tyto malé papírové krabičky se často používají na drobné šperky a podobně. Pokud tápete, nakoukněte do odkazů, kde jsem se inspirovala.

Stojan na make-up, tužky nebo hřebeny

Jednoduchý stojan, zásobník, držák nebo sada kontejnerů. Říkejte tomu, jak chcete. Jde o rolky postavené vedle sebe a jedním koncem přilepené ke kartonu, nebo papírovému talířku. Tyto ruličky můžete napřed pěkně ozdobit, natřít nebo polepit podle představ. Venkovský naturální vzhled získáte omotáním režného provázku. Natřením pestrými barvami s dekorem velkých bílých puntíků si vytvoříte trochu retro, ale nebojte se polepit je zbytkem samolepící tapety. Stojan můžete použít na cokoli. Pro děti se bude hodit na pastelky, dámy do něj mohou odkládat například hřebeny nebo chundelaté štětce na make-up.