Modré oči jsou zkrátka nádherné v jakémkoliv odstínu. Jsou velice přitažlivé, ale zároveň z nich vyzařuje jistá nevinnost. Ale jaká barva vlasů jim dá skutečně prostor zářit v celé své kráse? Podívejte.

Modré oči jsou jednoduše okouzlující. Jakýkoliv odstín je schopen člověka omámit. Ať už je to hluboká oceánová, blankytně modrá nebo modrošedá, oči s touto barvou jsou velice oku lahodivé. Možná je to tím, že je to méně obvyklá barva očí. První je hnědá a nejméně obvyklá je zelená. Co ale můžete udělat pro to, aby vaše oči ještě více vynikly? Zkuste je sladit s barvou vlasů, která jim dá prostor zářit.

Video jak zvýraznit svou barvu očí, najdete na Youtube kanále Greyhair.Exlerova Monika:

Zdroj: Youtube

Přírodní barvy

Abyste dali prostor vašim jedinečným modrým očím, je důležité s nimi sladit barvu vlasů. Pokud máte jasně ledově modré oči, skvěle vyniknou se světle blond vlasy. Na první dobrou sice budete možná vypadat jako stereotypní andělíček, ale tato kombinace je zárukou, že od vás nikdo neodtrhne oči, a to s jakoukoliv barvou. Ať už máte jakýkoliv odstín modrých očí, s velice tmavě hnědými či černými vlasy skvěle vyniknou. Pokud máte blankytně modré oči, budou se skvěle doplňovat s popelavě hnědými vlasy. Obě barvy totiž působí velice jemně a krásně spolu ladí. Další skvělá kombinace jsou světle modré oči a zrzavé vlasy. Tyto barvy spolu fungují dokonale, jelikož hřejivá barva vlasů dá prostor světlým odstínům očí. Kontrasty zkrátka fungují.

close info Profimedia zoom_in Blond vlasy a modré oči k sobě skvěle ladí.

Barevné vlasy

Pokud chcete mít barevné vlasy a zároveň chcete, aby barva nepřebila vaše oči, vsaďte na jemnější odstíny, které budou vaše oči komplimentovat. Například levandulová či světle fialová vypadá s tmavě modrými kukadly naprosto famózně. Pokud nechcete jít do úplně bláznivých barev, vaše oči může dokonale doplnit stříbřitá šedivá. Světlé oči a světlé vlasy k sobě zkrátka jdou ruku v ruce. A pokud chcete být trochu za rebely, tak zvolte jakýkoliv tmavší odstín červené. Tyto barvy spolu skvěle kontrastují, a tak červená nechá vaše oči vyniknout.

Zdroje: www.tetadrogerie.cz, www.staytop.it