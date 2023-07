Jaká jste babička podle znamení? Rozmazlovací, vychovávací, anebo úplně k ničemu

Vnoučata jsou dar, a pokud je máte, jste skutečně šťastná žena. Víte, jaká jste babička? Záleží totiž na tom, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila.

Beran (21.3. - 20.4.)

Nejste žádná přesladká babička, ale víte, jak docílit toho, aby se vaše vnoučata cítila bezpečně a dostatečně milována. Snažíte se je povzbuzovat, aby v životě dělali to, co je udělá šťastnými.

Býk (21.4. - 21.5.)

Je jisté, že vaše vnoučata nikdy nepoznají, jaké to je mít hlad. Neustále o ně pečujete, aby měli všechno. Víte, jak se o ně postarat a připravit jejich oblíbená jídla se spoustou lásky. Být vaším vnoučetem je radost.

Jste babička se spoustou lásky. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Býváte hodně štědrá a svá vnoučata umíte zasypat dárky. Nikdy však nezapomínáte ani na dostatek pozornosti, kterou děti potřebují. Ráda si s nimi povídáte a čtete jim pohádky a nejrůznější příběhy.

Rak (22.6. - 22.7.)

Učíte všechna svá vnoučata, že se na vás mohou vždy a za všech okolností spolehnout. Přijít za vámi s jakýmkoli problémem. Vždy nabídnete pomocnou ruku a najdete řešení. Víte, jak důležité je mít nějaké hodnoty, a předáváte vše i svým vnoučatům.

Lev (23.7. - 22.8.)

Jste typická babička, která ráda pečuje o svá vnoučata.Chcete, aby byla krásnější, lepší a chytřejší, než ostatní. Tak trochu jim organizujete život, dejte si na to pozor.

Panna (23.8. - 22.9.)

Vaše vnoučata vědí, že jste precizní člověk, oddaný pořádku a čistotě. Tyto hodnoty vštěpujete i svým vnoučatům. Jste velmi náročná babička, o vnoučata se kdykoli postaráte, ale někdy jste na ně až příliš puntičkářská.

Jste babička oddaná pořádku a to vštěpujete i vnoučatům. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Můžeme říci, že vy jste ta nejustaranější babička z celého zvěrokruhu a zároveň ta nejmilovanější. Záleží vám na tom, aby vaše vnoučata byla vždy v dobré náladě, spokojená a aby vše v jejich životě bylo v harmonii.

Štír (24.10. - 22.11.)

Vaše vnoučata před vámi nic neskryjí - ani své činy, ani své emoce. Okamžitě všechno odhalíte. Míváte i spoustu podezření. Měla byste jako babička zvolnit a nechat děti být. Často se za jejich divným chováním vůbec nic neskrývá.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ráda cestujete a berete s sebou svá vnoučata, kdykoli je to možné. Zažívají s vámi dobrodružství, která jim ostatní kamarádi závidí. Jste aktivní babička, se kterou se děti nikdy nenudí.

Jste babička, se kterou se děti nenudí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Patříte mezi náročné babičky, které svá vnoučata často nenechají vydechnout. Odměny si musí zasloužit, pomáhat doma je samozřejmostí. Snažíte se je vzdělávat a vážit si hodnot. Zkuste si někdy oddychnout a odpočívat. Potřebují to i vaše vnoučata.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

U vás se vnoučata nikdy nenudí, neustále s nimi vymýšlíte nějakou zábavu. Hlavně, aby se děti zabavily. Dávejte si pozor na své zdraví a naučte sebe i děti relaxovat.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Váš problém je ten, že jste do svých vnoučat zamilovaní a splníte jim vše, co jim na očích vidíte. Neumíte říci ne, svá vnoučata poměrně dost rozmazlujete. Dejte si pozor, aby vám to v budoucnu nenarušilo vzájemné vztahy.



