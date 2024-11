Každý rok se jak děti, tak dospělí těší na bílé Vánoce. Jak to ale bude letos? Bude jen deštivo a blátivo, nebo nás čekají klasické Ladovské Vánoce? Podívejte se, už teď víme, jak bude na Štědrý den.

Každý rok se lidé těší na bílé Vánoce. Děti si chtějí hrát ve sněhu, chtějí sáňkovat a bobovat, rodiče a prarodiče zas chtějí zavzpomínat na nostalgické časy jejich dětství, kdy venku chumelilo a krajina byla pokryta nebeským bílým práškem. Bohužel, v posledních letech se bílé Vánoce staly spíše nesplněným snem. V prosinci sněží vždy, ale ne tak moc, jak bychom si možná přáli. Ale možná se letos konečně zadaří.

Youtube video o zimním počasí roku 2024 najdete na kanále Weather On The Go:

Zdroj: Youtube

Vánoce v průběhu let

Z bílých Vánoc se bohužel v posledních letech netěšil nikdo. Každý by chtěl zažít tu atmosféru z minulých let, kdy každý den adventu chumelilo, mráz vybarvil všechny nosy do červena a po škole či po práci se chodilo na sáně, boby, nebo dokonce i na brusle po ledové Vltavě. Prosinec je jedním z nejkrásnějších měsíců a Vánoce patří mezi nejoblíbenější svátky.

close info Archiv redakce zoom_in Každý sní o bílých Vánocích. Letos se bude v období adventu střídat déšť a sníh.

Nalijme si čistého vína, když se děti těší na příchod Ježíška, vždy jej napjatě vyhlížejí z okna, ze kterého bylo většinou vidět krásně zasněžené město. V posledních pár letech dává však globální oteplování Vánocům a adventu neskutečně zabrat, a proto se děti dočkají pouze výhledu na zablácenou a deštivou krajinu. Je to smutné, můžeme si za to trochu sami, ale naděje umírá poslední. A každý rodič si přeje, aby jeho ratolest zažila takovou prosincovou atmosféru, na kterou oni byli zvyklí každý prosinec.

Letošní Vánoce

Bohužel, ani letos se pravděpodobně bílých Ladovských Vánoc nedočkáme. Co se týče nejvyšších a nejnižších teplot na Štědrý den, pohybují se okolo 2 až 5 stupňů Celsia. To bohužel vypadá spíš na přeháňky deštivé než sněhové.

Není to však tak, že by v prosinci vůbec nesněžilo. Zima bude letos velice tuhá a mrazivá, což znamená, že se bude střídat déšť a sníh. Sáňky a boby si proto raději připravte. Sice dost pravděpodobně nebude sněžit přímo na Štědrý den, během adventu se však sněhových radovánek určitě dočkáte.

