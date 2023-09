Každému znamení odpovídá jiné ovoce, podle povahy. Jste sladcí nebo kyselí?

Ovoce má svou mytologickou symboliku a také vyjadřuje archetyp každého znamení zvěrokruhu. Astrologové tak určili, které ovoce patří k jednotlivým znamením zvěrokruhu. Objevte, které je to vaše.

Beran (21.3. - 20.4.)

Broskev

Beran, první znamení zvěrokruhu, které ztělesňuje energii, ale také narození a rané dětství. Jeho ovoce je broskev, které symbolizuje věčné mládí. I Berany čeká dlouhý život.

Beranovo ovoce je broskev. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Hruška

Stejně jako tvar hrušky i lidé narození ve znamení Býka jsou stejně smyslní. Hruška znamená prosperitu, o kterou Býci velmi usilují.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Citron

V mnoha kulturách symbolizovaly citrony probuzení a pozitivní energii, která odpuzuje tu negativní. Stejně kolísá i Blíženec, jednou ho pohltí optimismus, podruhé zase negativní energie.

Rak (22.6. - 22.7.)

Fík

Rodina, mateřství a domov, to jsou Rakovy priority. Není lepší ovoce pro Raka než fík, které symbolizuje plodnost a hojnost již od dob starých Egypťan.

Lev (23.7. - 22.8.)

Meloun

Melouny byly vždy symbolem luxusu a bohatství. Žádné jiné ovoce nevystihuje lépe povahu lidí narozených ve znamení Lva. Ztělesňuje vše, za co stojí žít.

Lev miluje meloun. Je symbolem luxusu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Pomeranč

Co hovoří křesťanská symbolika o pomeranči? Je to symbol panenství, nevinnosti a plodnosti. Proto je to to pravé ovoce právě pro zrozence v Panně.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jahody

Je všeobecně známo, že Vahám vládne Venuše, planeta lásky, romantiky a harmonii. Energie jahod se propojila právě s energií této planety, a to díky svému srdcovitému tvaru. Váhy, vaše ovoce jsou rudé jahody, symboly lásky.

Štír (24.10. - 22.11.)

Granátové jablko

Tajemný Štír je symbolicky svázán s tajemstvím, smrtí a pokušením. Jeho ovoce je granátové jablko. Podle starověkého řeckého příběhu o Persefoně ji právě granátové jablko navždy uvrhlo do podsvětí.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Hroznové víno

Střelec si užívá života vždy a všude, stejně jako Bacchus, římský bůh zhýralosti, které miloval hrozny a víno. Žádné jiné ovoce Střelce nevystihuje lépe.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jablko

Je symbolem všeho vědění světa. Když ho utrhneš, dozvíš se všechno. Pokušení vše znát a umět je pro Kozoroha veliké, proto je jeho ovoce jablko.

Kozorohovo ovoce je jablko. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Švestka

V čínské filozofii vyjadřuje švestka vytrvalost potřebnou k přežití chladu a přivítání přicházejícího tepla. To potřebují lidé zrození ve Vodnáři, protože jsou narození v nejchladnějších měsících roku.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Třešně

Jsou symbolem nesmrtelnosti a obnovy života, žádné jiné znamení se tomuto ovoce nepodobá více. Ryby představují stálou cestu duše k moudrosti, která přichází až s pokročilým věkem a stářím.



