Když se venku ochlazuje a příroda se převléká do barevného kabátu, mnozí hledají místa, kde mohou nasát atmosféru starých časů. Navštívit české hrady a zámky mimo hlavní sezónu je zážitek, který má své kouzlo – bez davů turistů, zato v klidné podzimní náladě.

Podzimní období láká k objevování historie a krás českých hradů a zámků. Barevné listí, mlhavá rána a poklidná atmosféra dělají z tohoto období ideální čas na návštěvu. Výhodou podzimních výletů je navíc možnost prozkoumat místa mimo sezónu, bez davů turistů a se specifickým kouzlem podzimního prostředí. Pojďme se podívat na několik výjimečných lokalit, kde můžete prožít nádherný podzimní den a zhluboka nasát atmosféru minulých století.

Lednice – nádhera jižní Moravy plná historie

Lednice je jedním z nejoblíbenějších zámků v České republice a její krásy můžete obdivovat celoročně. Tento zámek, zapsaný na seznamu UNESCO, vás okouzlí nejen svou architekturou, ale také rozlehlým parkem a jedinečným Minaretem.

Na podzim, kdy okolní stromy září barevným listím, získává celé prostředí zámku nezapomenutelný nádech. Lednicko-valtický areál nabízí možnost procházek i výletů na kole, čímž je ideálním místem pro podzimní den.

Český Šternberk – středověká pevnost v Posázaví

Na skále nad řekou Sázavou se tyčí majestátní hrad Český Šternberk, který zůstává otevřený celoročně a vyniká svou zachovalou středověkou atmosférou. Interiéry hradu vás zavedou zpět do časů rytířů a králů, kdy obrana hradu byla otázkou přežití. Výhled na podzimní krajinu kolem Sázavy dodává návštěvě nezapomenutelný charakter, který si oblíbí nejen milovníci historie, ale i přírody.

Hrad Karlštejn – symbol českého království

Karlštejn, jeden z nejvýznamnějších českých hradů, je během podzimu tichým svědkem minulosti. I mimo hlavní turistickou sezónu máte možnost poznat místní historii a objevit zajímavosti, které nabízejí interiéry i okolí hradu.

Karlštejn na podzim zaujme krásnými vyhlídkami, které jsou v září a říjnu obzvláště působivé. Ať už se vydáte na prohlídku královských komnat, nebo jen na výšlap po okolních cestách, Karlštejn v podzimním hávu vás uchvátí.

"Není pravda, že Karlštejn je v obležení turistů cizinců, " prozrazuje kastelán Lukáš Kunst, který na hradě i bydlí. „Je to krásné místo a spousta lidí by si to ráda užila. Když tam ale bydlíte a pracujete, tak jste vlastně 24 hodin denně v práci. Když leháte večer do postele, tak do ní leháte v práci. Pak usínáte a budíte se ráno zase v práci. Ale to k tomu prostě patří,“ směje se.

Zámek Sychrov – poklad severních Čech

Sychrov je dalším celoročně otevřeným místem, kde lze spatřit historii a eleganci minulých dob. Tento zámek proslul svou novogotickou architekturou a nádhernými interiéry, které vás ohromí na první pohled.

Kromě prohlídky si můžete užít i procházku po zámeckém parku, jehož podzimní barvy vytvářejí romantickou kulisu pro všechny návštěvníky. Sychrov je ideální pro ty, kdo hledají klidné a méně známé místo pro podzimní výlety.

Zámek Hluboká nad Vltavou – pohádka ve stínu lesa

Na jihu Čech se nachází zámek Hluboká nad Vltavou, který vás přenese do pohádkového světa. I když je známý především díky letním prohlídkám, jeho zimní kouzlo a celoroční otevřenost dělají z Hluboké skvělou podzimní destinaci.

Bílé fasády zámku kontrastují s podzimním listím, čímž vytvářejí fascinující vizuální zážitek. Po prohlídce můžete relaxovat v přilehlém parku, kde příroda v podzimních barvách dokonale ladí s krásou tohoto místa.

Výletní inspirace na podzim

Podzimní výlety po českých hradech a zámcích nabízejí jedinečnou možnost spojit krásy historie s kouzlem přírody. Ať už se vydáte na majestátní Karlštejn, romantický Sychrov nebo kouzelnou Hlubokou, každý z těchto zámků a hradů vám nabídne nezapomenutelné zážitky. Mimo hlavní sezónu objevíte jejich pravou atmosféru, obklopeni podzimní přírodou, bez rušných davů a s pocitem, že se na okamžik vracíte v čase.

