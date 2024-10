Také jste někdy slyšeli zprávy o tom, že lidé, kteří nikdy v životě nepracovali, dostávají vyšší důchody než ti, kteří dřeli za nízké platy? Určitě ano a jistě není příjemné to poslouchat. Měli bychom ale vědět, že se takové informace nezakládají na pravdě. Jak je to doopravdy?

Češi (ale nejen my) mají zvláštní schopnost trápit sami sebe vymyšlenými nespravedlnostmi. Zprávy o nich se pak šíří zvláště díky internetu doslova rychlostí blesku a uvěřit jim proto není vůbec složité, zvlášť v případě, že je v některých případech prezentují dokonce i ti, kteří by měli zákony znát nejlépe - tedy sami zákonodárci.

Více se dozvíte z videa na youtube od Tomáše Flasara:

Zdroj: Youtube

Nevěřte všemu, co lidé říkají

Česká republika má v rámci ostatních evropských států jedny z nejpřísnějších podmínek pro získání důchodu a výpočet jeho výše. Není přitom pravdou, že člověk, který nikdy v životě nepracoval, získává automaticky důchod, vypočtený z průměrného příjmu. Naopak - jistou podporu sice pobírat bude, ale jde skutečně jen o minimum, z něhož je prakticky možné vyžít jen víc než skromně. Posuďte sami…

Pětatřicet let je základ

Obecně je k získání důchodu třeba mít za sebou pětatřicet let pojištění, a to včetně takzvaných náhradních dob jako je mateřská dovolená, studium a podobně, které se poměrnou částí také započítávají. Jsou i jisté výjimky, ale v základu jde o nejdůležitější informaci. Kdo tohoto (případně dalších podmínek) nedosáhne, nemá nárok na výplatu starobního důchodu.

close info Shutterstock.com zoom_in Abyste nemuseli v důchodu počítat každou korunu, je třeba v průběhu života vydělávat.

Ojedinělé výjimky

Jedinou výjimkou, kdy může člověk získat starobní důchod, aniž by odpracoval stanovený počet let (tedy se podílel na pojištění), je invalidita III. stupně. Jestliže tedy někdo získá tento stupeň před dosažením věku 18 let, pak to může být jediný případ, kdy skutečně nebude po celý život pracovat, přesto při dosažení důchodového věku začne místo invalidního důchodu pobírat dávky starobní.

Jen dávky hmotné nouze

Jak ale mohou žít lidé, kteří na důchod skutečně nedosáhnou? Jedinou berličkou jsou v takovém případě dávky hmotné nouze, jde ale v porovnání s životními náklady o skutečně minimální sumy. Například životní minimum činí v tomto roce pro jednotlivce 4860 Kč a existenční minimum, které musí být zaručeno, je v roce 2024 ve výši pouhých 3130 Kč.

Dále jsou tady ještě jiné možnosti jako je příspěvek na živobytí, případně doplatek na bydlení nebo příspěvek na péči, pokud ji člověk potřebuje. Nárok na ně je posuzován individuálně a přihlíží se také k majetku a dalším podmínkám.

Hodnotí se i majetek

Jde-li například o ženu, která neměla děti, nikdy nepracovala ani nestudovala, ale přesto zdědila nemovitost nebo disponuje jiným majetkem, bude se její situace posuzovat jinak, než v případě, kdy by skutečně nevlastnila vůbec nic.

Výše těchto dávek také závisí na celkové situaci v rodině, protože se při jejich výpočtu vychází z příjmů všech společně posuzovaných členů domácnosti. V té chvíli tedy již záleží také na případné výši důchodu partnera, případně i dětí, pokud žijí se seniorem ve společné domácnosti.

Nepracovat se opravdu nevyplácí

Je tedy zcela zřejmé, že nepracovat a čekat na bohatý důchod se opravdu nevyplácí. I když není možné jednoznačně vypočítat obecně platnou sumu, kterou bude pobírat nikdy nepracující senior, nikdo z takových lidí si rozhodně “na velké peníze” nepřijde. Částky, na které bude mít nárok, jen těžko pokryjí jeho základní životní potřeby. Podmínky a pravidla ale platí pro každého stejně.

Zdroje: www.cssz.cz, www.mpsv.cz, ceskeduchody.cz