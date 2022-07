Jaké jste znamení podle Japonského zenového horoskopu a co to o vás vypovídá?

Víte, jaké jste znamení podle Japonského zenového horoskopu? Rozhoduje o něm vaše datum narození, přičemž důležitý je den a měsíc, na rozdíl od čínského horoskopu rok narození důležitý není. Znamení je však oproti našemu klasickému zvěrokruhu pouze jedenáct. Najděte to svoje a dozvíte se o sobě něco víc.

Želva (19.1. - 14.2.)

Někdy je vám vyčítána pomalost, pouze vy však víte, že to je pouze neobyčejný klid, který vám byl dán do vínku. S ním se pojí i rozvážnost a moudrost. Někomu kvůli tomu můžete připadat nezábavní, ale pokud ho necháte nakouknout pod svůj tvrdý krunýř, zjistí, že jste celkem zábavní a umíte se i uvolnit.

Třešeň (15.2. - 20.3.)

Vzácné a sladké ovoce symbolizují i vaši povahu. Umíte být milí, někdy až příliš a někomu vaše přeslazenost může jít krkem. Naštěstí se nezdržíte nikdy na jednom místě, vaše delší přítomnost je vzácností. Překypujete energií, životem a radostí, jen dejte pozor, abyste se cizím lidem nepletli do jejich záležitostí. Nepomůže vám pak ani váš sladký úsměv.

Třešeň je v Japonsku i symbolem života. Zdroj: Shutterstock

Slunce (21.3. - 29.4.)

Nic pro vás neznamená problém, všechno se dá podle vás vyřešit, vždyť zase zítra vyjde Slunce a bude krásně. Optimismus je vaší hlavní zbraní a vychází vám to, někdy ale propadáte přílišnému idealismu. Obojí však patří mezi vaše hnací motory, a i když se Slunce samo někdy spálí, nesrazí ho to a zaří dál.

Bambus (30.4. - 4.6.)

Vaší hlavní devizou je neskutečná přizpůsobivost. Ať vás postaví nebo pošlou kamkoli, vždy umíte rychle odhadnout situaci a vytěžit z ní pro sebe to nejlepší. Máte ohromný cit, ale jste také neobyčejně inteligentní a vzdělaní. Dokážete zvládat krizové situace.

Buvol (5.6. - 6.7.)

Buvol je dříč a práce pro něj znamená život. Vždy si najdete práci, kterou budete mít rádi a budete v ní trávit hodně času. Mezi vaše pozitivní vlastnosti patří zodpovědnost, vaši kolegové vás mají rádi a respektují vás. Jen pozor, abyste kvůli práci nezapomněli na své blízké.

Lotosový květ (7.7. - 1.8.)

Stejně jako se lotosový květ vznáší na hladině, stejně se vznášíte i vy, někde mezi nebem a zemí. Rádi sníte, rozjímáte a druhé okouzlujete svou krásou, a to nejen tou vnější, ale krásou ducha. Jste mimořádně empatičtí a rádi pomáháte druhým.

Lidé narození v japonském znamení Lotosového květu jsou velice empatičtí. Zdroj: Shutterstock

Japonský most (2.8. - 27.8.)

I když se zajímáte o nadpřirozené jevy a kladete si otázky, na které asi nikdy nenajdete odpověď, ze svých myšlenek se vždy vrátíte zpátky na zem, na které dokážete stát pevnýma nohama. Pro své blízké jste člověk, na kterého se mohou spolehnout a který jim vždy pomůže najít cestu správným směrem. Jste upřímní a kreativní osobnosti, které si vždy ví rady.

Oblázek (28.8. - 10.10.)

Máte rádi společnost a užíváte si přítomnost druhých. Máte přirozenou autoritu a lidé vás mají rádi. Stejně jako je oblázek omýván proudem vody, tak i kolem vás proudí řeči, názory, příběhy lidí, kteří se vám tak rádi svěřují. A stejně jako oblázek zůstane v řece na svém místě, i vy jste stálí a neutečete před nimi a empaticky každého vyslechnete.

Císař (11.10. - 18.11.)

Často se cítíte být nad ostatními, byť dokážete svůj pocit skrývat a nepovyšovat se. Někdy se však ve své samolibosti neudržíte, a tak se může stát, že o vás mluví jako o pyšném člověku. Ve skutečnosti máte potenciál a sílu vykonat velké věci a podaří se vám vše, co si zamanete.

Císařovna (19.11. - 26.12.)

Nejste rádi sami, proto po vašem boku bývá vždy partner. Pokud je to ten pravý, dokážete ho podporovat a pomáhat. Víte, co v životě chcete, a dosáhnete toho hladce. Morálka a spravedlnost jsou pro vás více než hmotný majetek.

Měsíc (27.12. - 18.1.)

Co se skrývá za vaši chladnou povahou, odkryjete jen někomu. Ti ostatní tápou, kdo vlastně jste a vaše záhadnost je přitahuje. Vy jste ve skutečnosti citliví, ohleduplní a velice zábavní společníci. Práce, píle a odříkání jsou pro vás samozřejmostí, protože víte, že štěstí sedne na všechny, kromě vás. Vy si to, co chcete, prostě musíte zasloužit.



