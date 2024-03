Jaro je ideálním časem pro kreativní experimentování s dekoracemi přinášející radost do vašeho domova. Místo tradiční výzdoby zkuste letos využít staré zapékací misky a plechy, ze kterých si můžete vytvořit jedinečné jarní aranžmá na váš stůl. Dejte prostor své bujné fantazii a pusťte se do práce!

Baví vás vlastnoruční výroba dekorací dle aktuálního ročního období? Pak tu pro vás máme nejednu inspiraci, která vám přinese do vašeho domova plnou dávku jarního optimismu a radosti. K tomu vám postačí pouze stará zapékací miska nebo plech do trouby, jenž tím získají zcela nový rozměr. Vykouzlete z těchto kuchyňských nádob originální jarní ozdobu na váš stůl. Jak na to?

Vyrobte si snadnou a přesto velmi okouzlující jarní dekoraci na stůl podle video návodu na YouTube, na kanálu ElissaLifeVlog:

Pomůcky na výrobu dekorace

Na výrobu jarní dekorace můžete využít širokou škálu materiálů a přírodních prvků jako je mech, dřevo, kůra, šišky, svíčky, kamínky, mušle, skořápky ořechů nebo korálky. Připravte si zkrátka takové ozdoby, které mají stejně veselé barvy, jako když se na jaře probouzí samotná příroda. Nezapomenout byste neměli ovšem ani na jarní květiny, především na tulipány, narcisy či fialky.

close info Shutetrstock.com / Boumen Japet zoom_in Do formy na koláč můžete nyní vysadit i osení, které vám do Velikonoc krásně vyroste.

Působivé květinové aranžmá

Jednou z nejjednodušších, a přesto velmi oslnivých dekorací je vytvoření květinového aranžmá přímo v zapékací misce. Zvolte jakékoliv vaše oblíbené jarní květiny, které umístěte do misky tak, aby zaplnily celý vnitřní prostor.

Pokud chcete vytvořit ještě působivější efekt, můžete kolem květin rozprostřít další přírodní materiály. Na Velikonoce pak k nim jen zapíchejte pár barevných vajíček na špejlích a dekoraci na svátky máte hned hotovou!

Voňavé svícny na plechu

Plech do trouby může posloužit jako skvělý podklad pro originální svícny, které dodají vašemu stolu jiskru jara. Stačí na plech umístit několik velkých svíček v pastelových barvách a doplnit je o jemné dekorativní prvky jako jsou malé kameny, sušené květiny nebo skořápky ořechů.

Pokud zvolíte i sušené byliny, můžete s nimi krásně rozvonět celé prostředí. Výsledkem pak bude nádherný jarní svícen, který okouzlí svým jednoduchým, a přesto efektním designem.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Vyrobte si jarní dekoraci na stůl, která vždy navodí tu správnou atmosféru.

Květináčky od plechu na muffiny

Máte starý plech na muffiny, který už nejspíš nikdy nepoužijete? Umístěte do něj menší květináče s jarními květinami či bylinkami, které vám v něm krásně porostou. Do prostoru mezi jednotlivými rostlinami přilepte tavnou pistolí kamínky, mušle či kůru, které dekoraci dodají ty správné grády. Z bývalého kuchyňské náčiní, tak vzniknou originální a praktické květináčky vašich oblíbených rostlin.

Vhodné umístění na stoly

Při umisťování jarních dekorací na stůl je důležité myslet na harmonii a rovnováhu celkového designu. Květinové aranžmá může být umístěna uprostřed jídelního stolu jako výrazný středový prvek, který přitahuje pozornost a vytváří dominantní bod prostoru.

Svíčky naopak umístěte na stůl do obývacího pokoje, kde nebudou nikomu překážet. Správným rozmístěním jarních dekorací na stoly vynikne jejich krása a zároveň přispějí k příjemné atmosféře.

