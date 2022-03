Velký jarní horoskop: Čeká vás na jaře velká láska, anebo osudové zklamání?

Po dlouhé zimě přišlo jaro a sluníčko konečně vystrkuje své paprsky, kterými nás hladí po tváři. Vyrazte tedy ven za dobrodružstvím, jeďte na výlet nebo si třeba udělejte první piknik v parku. Jak se bude dařit na jaře právě vašemu znamení, to se dozvíte z našeho velkého jarního horoskopu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani se budou mít letošní jaro lépe než kdy předtím, čeká na ně nová láska, úspěch v zaměstnání i peníze, se kterými nepočítali. Také v soukromé sféře se na ně usměje štěstí a vyřeší dlouholetý konflikt mezi příbuznými, díky čemuž se uleví celé rodině. Pokud chcete někoho požádat o ruku, je toto jaro ideální čas.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi budou muset toto jaro ukázat svoji sílu, nebude pro ně totiž vůbec snadné. Ztratí blízkého člověka a nic se jim nebude dařit. Když si ale budou myslet, že jsou na dně, posbírají veškeré své síly a nakonec vše zvládnou. Lvi jsou totiž od přírody bojovníci a jen tak je něco na kolena nepoloží.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelce čeká období plné změn. Nová práce, kariéra i láska. Ne vždy jsou ale změny ku prospěchu. Stačí si udělat na papír plusy a mínusy a hned budete vědět, jestli na nabídky přistoupit. Jen v lásce neváhejte, nový partner bude milionkrát lepší než ten současný. Vypadá to navíc na lásku na celý život.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci milují luxus a letošní jaro by si ho měli dopřát plnými doušky. Čeká je totiž daleká cesta plná luxusu, za kterou nezaplatí ani korunu. Jsou dvě varianty, jak se jim to podaří. Jednou nový bohatý protějšek a druhou zajímavá, inspirativní a plně hrazená pracovní cesta. Těšte se tedy na nové zážitky a nebojte se jich.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi konzervativní, tudíž pro ně letošní jaro bude stejné jako ta předchozí. Budou tedy zalezlé s knihou, časopisem či dobrým filmem doma a večer si tak maximálně projedou seznamku, jestli na ní neobjeví lásku svého života. Pokud se však budou snažit, letošní jaro by se mohlo zadařit a ony by mohly lásku skutečně najít.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Tvrdohlaví kozorozi by si měli dát na jaře pozor na konflikty. Nejen, že je prohrajou, ale zadělají si na pořádný malér. Není na škodu, aby se drželi vzadu a tentokrát si své názory a rady nechali pro sebe. Ne každá rada by totiž byla po zásluze oceněna, ale mohli by klidně i přijít o práci. Jejich nový nadřízený totiž není tak skvělý, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by se měli letošní jaro zaměřit na své zdraví. Mohla by je totiž přepadnou zákeřná nemoc, ze které by se dlouho dostávali. Začněte zdravě jíst, sportovat a také poznejte sílu bylin. Ještě není pozdě vše změnit a neduhům se vyhnout. Díky změně životního stylu se také seznámíte s novými přáteli.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Párty, kamarádi, lásky i vztahy na jednu noc, to všechno čeká na Váhy letošní jaro. Jindy konzervativní jedinci se letos odvážou a ukážou okolí, co v nich je. S příchodem léta však zase zastrčí růžky a vrátí se ke svému stereotypnímu životu. Letošní jaro si ale užijí plnými doušky tak, že na to budou do konce života vzpomínat.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář je od přírody přemýšlivý člověk, který nerad riskuje. Letos na jaře by ale riskovat měl, protože v jeho případě platí dvojnásob, že risk je zisk. Pojďte si tedy říct, že se na strach tentokrát vykašlete a vrhnete se do nových zkušeností po hlavě. Vyplatí se vám to a váš nový přístup vám navíc přinese různé neočekávané benefity.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci si plují životem jako na bílém obláčku a nic je jen tak nerozhází. Ve většině případů je to dobře, ale někdy se to může i vymstít. Hlavně letošní jaro by se měli mít na pozoru, někdo blízký je totiž bude chtít okrást a zkomplikovat jim život. Důvěřuj, ale prověřuj, to je heslo, kterého by se měli Raci držet celé letošní jaro.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři milují dobrodružství, adrenalin a nespoutaný styl života. Když jim tedy letošní jaro nabídne dobrodružnou a nebezpečnou cestu, nebudou váhat ani vteřinu. A vyplatí se, zažijí neskutečné zážitky plné okamžiků, na které budou celý život vzpomínat. Navíc se naučí nový cizí jazyk, což se jim bude do budoucna hodit.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Přemýšlíte-li o miminku, je letošní jaro tím nejlepším časem, kdy si ho pořídit. Ať už jste muž nebo žena, jste připraveni. Ženské tělo dokonce po těhotenství prahne, máte tedy jistotu, že vše bude v pořádku a v průběhu těhotenství vás nic nepříjemně nezaskočí. Navíc svým rozhodnutím mít dítě potěšíte partnera, který už vám to chce sám už delší dobu navrhnout.