Jaký je rozdíl mezi jedlou sodou a prací sodou? Je to důležité!

Ono se řekne soda, ale přídomek „jedlá“ skutečně není zbytečný. Jedlá a prací soda jsou velmi odlišné látky. Obě sice obsahují sodík, ale prací sodou tu jedlou v kuchyni nenahradíte. Na záměnu si dejte veliký pozor. Není soda jako soda!

Zdroje: en.wikipedia.org, www.dumeko.cz

Proč nelze prací sodu a tu jedlou zaměnit?

Jednoduše jsou to docela jiné chemikálie! Prací soda dráždí sliznice a vaše oči i dýchací cesty budou trpět, pokud byste se poukoušeli použít prací sodu na úklid nebo snad pro výrobu domácí kosmetiky.

Prací sodu lze použít k namáčení prádla a změkčení vody, ale na žádné jiné práce ji ani nezkoušejte!

Prací soda může být krystalická nebo prášková. Zdroj: Dragon Images/Shutterstock.com

Prací soda a průmyslová revoluce

Prací soda nebo také kalcinovaná soda, uhličitan sodný či chcete-li Na 2 CO 3 je látka, která je hojně využívaná v různých průmyslových odvětvích. Kalcinovanou sodu potřebují textilní, sklářský i kosmetický průmysl ale i další. Ročně se ve světě vyrobí celkem 32 milionů tun této látky. Je to především díky tomu, že v přírodě se nachází jen nepatrné množství, a to tak zanedbatelné, že si tuto sodu uměle vyráběli i staří Egypťané, neboť už pro ně byla nezbytná, ale také extrémně drahá.

Rozvoj průmyslu přiměl lidstvo najít způsoby získání prací sody a povedlo se. Bohužel Leblancův postup byl nákladný a francouzského chirurga a chemika Nicolase Leblanca dovedla příliš finančně náročná produkce ke krachu a nakonec i k sebevraždě.

Belgičan Ernest Solvay přišel na to, jak získat prací sodu ekonomičtěji, a navíc i s kvalitnějším výsledným produktem. Přínos obou mužů je však pro vědu a průmysl zásadní, jejich postupy i zařízení se používají v pozměněné a modernější verzi dodnes.

Jedlá soda je multifunkčním prostředkem, který se používá nejen na pečení. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda a revoluce v pečení

Hydrogenuhličitan sodný, konkrétně NaHCO 3 neboli jedlá soda či soda bikarbona jsou označení pro surovinu používanou v kuchyni a přítomnou v prášku do pečení. Už z názvu je jasné, že jedlá soda je určená ke konzumaci, ale i v domácnosti.

Na obalech potravin ji ve výčtu surovin naleznete pod označením E500, používá se především do pečiva jako kypřidlo místo droždí a kynutí. Reaguje totiž s kyselými surovinami a vytvoří bublinky, které výrobek zvláční, odlehčí a zvětší jeho objem.

Jedlá soda se ale také používá při výrobě pyrotechniky nebo jako účinná, ale mírná desinfekce. Jejím použitím lze také snížit kyselost, neboť je alkalická a další využití má i v zemědělství či zdravotnictví.

V posledních letech je jedlá soda velmi oblíbeným přípravkem, kterým se stal alternativou nejen čisticích prostředků. Soda v různých kombinacích s dalšími běžnými surovinami zcela ovládla svět svépomocí vyrobených čistidel, kosmetiky, ale užitečná je například i na zahradě.

Objev jedlé sody v roce 1901 připadá lékárníkovi z Berlína Valentiu Roseovi mladšímu, nicméně látku začali ve velkém produkovat o 45 let později až američtí pekaři John Dwight a Autin Church.