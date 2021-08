Kde v Česku aktuálně rostou houby: Které druhy na jakých místech najdete?

Houbová sezóna se pomalu rozjíždí. Máme aktuální informace o tom, co v lesích právě roste. Repertoár už teď bude zajímavější než v létě. Připravte si košíky, začínáme! Víte, které jedlé houby teď lese můžete najít?

Aktuální houbová sezóna

Konec prázdnin je tu. Podzim se blíží a sním ideální podmínky pro růst hub. Zatím se tedy nedá mluvit o nějakém masovém sklízení hub kosou nebo přehazováním vidlemi. Aktuálně hlásí výskyt jedlých hub téměř celá Morava a Středočeský kraj. Každý správný houbař si ale svoji lokalitu sleduje a podle počasí, resp. srážek, odhaduje, kdy se do lesa vydat. Bez vody to prostě nepůjde. Růžovky, lišky a pár hřibů byly v létě fajn, když nic jiného nerostlo, nyní už se můžeme těšit i na další druhy jedlých hub. Co na vás aktuálně v lese čeká?

Je čas vyrazit do lesa! Zdroj: iwciagr / Shutterstock.com

Mezi jedlé houby patří i muchomůrky

I nadále se můžete těšit na masáky neboli muchomůrky růžovky (Amanita rubescens). Jsou to výtečné jedlé houby. Bohužel, chutnají i hmyzu, a proto bývají jejich nohy velmi červivé. Nenechejte se tím rozhodit. I pevné klobouky jsou výborné. Záměna je možná s muchomůrkou tygrovanou, jejíž klobouk ani maso nerůžoví, má výraznou pochvu a její prsten není vroubkovaný, ale hladký.

Chutné a krásné lišky

Liška obecná (Cantharellus cibarius) je také velmi oblíbená. Podle kraje se jí také říká kuřátko, kuřička nebo kurka. Lišky nevytvářejí tak jasně patrné čarodějné kruhy jako třeba penízovky, ale jejich výsev je dobře patrný. Na jednom místě jich bývá velké množství. Jejich barva a sběr baví i malé děti.

Jedlé bedly mají i jedovaté kolegyně

Bedla je sice velmi známá, ale má i několik druhů nejedlých až prudce jedovatých. Proto si buďte vždy jistí, že dobře znáte právě tu, na kterou jste narazili. Nejoblíbenější jedlou je bedla vysoká (Macrolepiota procera), z prudce jedovatý jsou to chřapáčová, klamavá, pleťová a další.

Nejoblíbenější jedlá bedla vysoká. Zdroj: JV Photo / Shutterstock

Jedlé houby, ale jen pro zkušené

I některé holubinky jsou jedlé, ale k jejich sběru se uchylují jen velmi zkušení houbaři. Mezi jedlé patří holubinka nazelenalá (Russula virescens), namodralá (Russula cyanoxantha), jahodová (Russula paludosa) i černající (Russula nigricans). Pokud byste se spletli, čekali by vás skutečně závažné zdravotní problémy, jelikož mnohé holubinky jsou prudce jedovaté.

Holubinky sbírají jen znalci. Zdroj: bogdan ionescu / Shutterstock

Hříbky jsou nejoblíbenější z jedlých hub

Hřiby jako z pohádky jsou odměnou každému houbaři. Je jich mnoho druhů a vesměs jsou všechny jedlé. Ale i v jejich řadách se najdou nejedlí příbuzní. Hořčák čili hřib žlučník je dobře rozeznatelný a o jeho výrazně hořké chuti se můžete přesvědčit i ochutnáním. Nejedlý hřib kříšť je podobný satanu nebo jedlému modráku. Vyskytuje se pouze v podhorských oblastech a na rozdíl od modráku má žluté póry. Dalším zástupcem nejedlých je hřib medotrpký. Zaujme impozantním vzhledem, šedým až bělavým kloboukem a žlutou až citronovou masivní nohou.

