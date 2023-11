O houbách se říká všelicos, ale nutno dodat, že se tyto pověry drží především u neznalých. Dnes jsou mnohé mýty nejen vyvrácené praxí, ale také vědeckým prověřením účinků hub.

Muchomůrka červená a mýty o houbách

Vzpomněli byste si na nějakou pověru o houbách? Nebo na ně dokonce věříte? Například se říkávalo, že stříbro při kontaktu s jedovatou houbou zčerná. Taková finta by se určitě hodila, ale bohužel, takto jedovatou houbu určitě neodhalíte. Podobné je to i s celou řadou zažitých mýtů.

S nádherně červenou muchomůrkou, ale také pověrami o houbách, vás seznámí Šumavská houbička, tedy děvče, které si sběrem hub a krátkými videi na YouTube získalo český internet.

Barevné nápadné houby, alkohol a ranní sběr

Se kterými pověrami a mýty o houbách se můžete běžně setkat? Někteří lidé se domnívají, že jedovatost hub prozrazuje nejen jejich nápadnost, ale také například to, že slimáci by přece jedovaté nejedli. Obě informace jsou samozřejmě liché a ač příroda často nebezpečné potraviny i živočichy vybavuje do života pestrými barvami, rozhodně to není pravidlo, kterým by se bylo možné řídit. Stejně tak je jasné, že mnohé organismy jsou schopné se poprat jak s případnými toxiny, tak i jiným nebezpečím v pestrém hávu.

Houby jsou těžké do žaludku a nesmí se po nich pít alkohol. To je částečně pravda, ale ne do té míry, že není možné dát si pivo po houbovém guláši a podobně. Některé druhy si však s alkoholem velmi nerozumí a dochází v žaludku k reakci.

Pokud vypijete alkoholu víc, bude vám velmi špatně. Může to vést i ke žlučníkovému záchvatu, ale ne k úmrtí. Nicméně houby se skutečně velmi špatně tráví a modrající druhy dokonce o něco hůře. Platí, že pokud nemáte s houbami bohaté zkušenosti, hodí se je rozhodně konzultovat s odborníkem nebo alespoň atlasem a zároveň se informovat o způsobech zpracování.

S tímto mýtem jde ruku v ruce další pověra, a to taková, že případné v houbách pozřené jedy se alkoholem zneutralizují. To vžádném případě nezkoušejte! Mohli byste si způsobit zbytečné problémy, jed, nejed!

Houby také rozhodně nerostou po ránu a není nutné jít proto do lesa co nejdřív. Pravdou ale je, že pokud je sezóna a les o víkendu plný lidí, pak už je asi docela zbytečné se do těchto míst vydávat.

close info Shutterstock zoom_in Hlíva ústřičná je velmi houževnatá a hodí se i na gril.

Houby jsou jen plné vody!

Často se můžete setkat s názorem, že houby jsou hlavně plné vody, ale jinak nejsou nutričně zajímavé. To rozhodně není přesné. Také houby obsahují vitaminy a minerály jejichž množství se tepelnou úpravou sice snižuje, zato jsou i tyto nutriční látky lépe vstřebatelné.

Z našich hub patří k nejzdravějším nejen vyzdvihovaná hlíva ústřičná, ale například také lesklokorka lesklá, která se skrývá i za mezinárodním označením reishi. Řadí se tak k asijské šiitake nebo maitake čili trsnatci lupenitém rostoucímu i u nás v dubových lesích. Tyto všechny se s japonskou a čínskou kuchyní rozšířily po celém světě a jsou považované nejen za jedlé, ale také významné pro lidské zdraví.

