Každé znamení hubne jinak. Co byste měli jíst podle horoskopu právě vy?

Také jste si dali s příchodem nového roku předsevzetí, že shodíte pár přebytečných kil? Poradíme, co jíst, aby se vám to podařilo, protože i to ovlivňují hvězdy. Jak je na tom vaše znamení zvěrokruhu a jaké jídlo mu pomůže zhubnout?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran se musí naučit jíst pomalu a vychutnat si jídlo. Ostré jídlo vám moc neublíží, zatímco sacharidy pro vás znamenají konec vašeho hubeného pasu. Do každé nové diety se pustíte s nadšením, i když je radikální, ale stejně brzy ji ukončíte, protože vždy chcete výsledky příliš brzy, a to vás může odradit. K snídani snězte dvě jablka, k obědu smíchejte 100 g rýže se zeleninou, k večeři si dejte vývar. Důležité je pít dostatek tekutin: vodu, zeleninový vývar, ovocnou šťávu nebo čerstvou zeleninu.

Berani, vyvarujte se sacharidů. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Pro Býky je jídlo velkým potěšením. Věnují jídlu dostatek času, rádi si vychutnávají domácí jídlo v příjemné atmosféře. Problémy s nadváhou mohou nastat, když se jejich vášeň k jídlu vymkne kontrole. Býci mívaji obzvlášť silnou chuť na sladké. Naštěstí jsou velmi vytrvalí, takže když něco opravdu chtějí, jdou ze všech sil za tím, aby to dosáhli. Nejlepší strava pro Býky zahrnuje začlenění co největšího množství ovoce, aby se zvýšil příjem cukru.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou spontánní a nemají rádi předem definované vzorce, a to ani co se týče stravování. Pokud jde o váhu, mívají štěstí, protože jejich neklid udržuje jejich metabolismus bdělý a rychlý, takže spalují více kalorií. Blíženci nemají zájem o diety, protože je považují za nudné. Jejich strava musí být pestrá. Doporučuje se také hodně bílkovin, pokud možno neživočišných, vyhýbat se těstovinám a minimální příjem 2-3 litrů tekutin denně (např. minerální voda, zeleninová polévka, zelený čaj atd.).

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak má tendenci spojovat jídlo s emocemi, takže zhubnout jepro něj často obrovský problém. Raci jsou gurmáni, kteří si v zimě užívají vydatná jídla s teplými polévkami a v létě osvěžujícími talíři a saláty. Rakům se doporučuje, aby se pokusili nahradit svou obvyklou neřest (maso) saláty, protože po mase vždy přiberou. Doporučují se sezónní zeleninové saláty s trochou olivového oleje a jablečného octa. Do salátu lze přidat lžičku hořčice nebo trochu arašídů a nakrájenou bílou cibuli.

Raci jsou gurmáni. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi si musí dávat pozor, aby nesnědli vše, co najdou v lednici! Je vhodné omezit sacharidy a živočišné bílkoviny a zvýšit spotřebu vitamínů a zejména vlákniny. Vzhledem k tomu, že mají rádi tučná jídla, potřebují dietu, která v jejich jídelníčku zahrnuje různé druhy potravin, aby necítili potřebu jíst to, co nemohou. Je důležité, aby se naučili jíst ve víceméně stejné hodiny – to podpoří hubnutí. Nejlepší rada pro Lvy zní: jezte pomalu a před každým jídlem pijte hodně vody.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou od přírody perfekcionisté a kladou velký důraz na zdravé stravování. Rozpoznají, co je pro jejich tělo dobré a co špatné. Ideálním místem pro nákupy bude tržnice s bio ovocem a zeleninou. Panny by měly konzumovat obilí v jakékoli formě alespoň jednou za 2 dny. Nikdo nikdy neonemocněl z příliš velkého množství ovoce a zeleniny – totéž platí pro Panny. Pro toto znamení je také důležité jíst menší jídla a vychutnávat si každé sousto. K večeři si připravte rajčatový salát.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou velcí ochutnávači, takže potřebují dietu, která kombinuje spoustu různých potravin té nejlepší možné kvality. Doporučujeme vyzkoušet něco nového, co usnadní hubnutí. Například japonské zeleninové sushi, které je nízkokalorické, anebo tofu marinované v sójové omáčce, medu a koření, podávané s černou rýží.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři mají k jídlu a cvičení přístup typu všechno nebo nic. Nejprve se tedy musí naučit, jak se zdravě stravovat. Během diety musí vypít minimálně 2 litry denně ve formě bylinných čajů, ovocných šťáv a vody. Pět porcí denně by mělo uspokojit potřebu výživy – další jídla jen uškodí.

Štíři se musí naučit zdravě stravovat. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé tohoto znamení nemají rádi omezování, a proto jsou pro ně diety velkým problémem. Pro tyto hédonisty je velmi těžké shodit přebytečná kila, protože jakmile je cíl „vytyčen“, trvá velmi málo času, dokud se cesta k němu nenaruší. Rady zní: eliminujte chléb, sladkosti, limonády, cukr a alkohol. Jakmile začnou kila klesat, bude snazší v dietě pokračovat.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou soustředění, klidní a milují jasné struktury a rutiny. Mají rádi jednoduchá a levná jídla. Nejlepší způsob, jak přimět Kozoroha k dietě, je skládat ji z jídel, na která jsou zvyklí. Jídlo nehraje v jejich životě zvláštní roli a málokterý Kozoroh má vážné problémy s nadváhou. Stres a každodenní problémy však často způsobují nebo usnadňují ukládání trochy tuku navíc. Použitím malých, jednoduchých jídel budou Kozorohové snadno hubnout.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Existují tři druhy Vodnářů. Dobrodruzi neustále hledají nové recepty a exotické restaurace. Degustátoři neustále něco hlodají a nemohou se dočkat oběda. Pak jsou tu ti, kteří mají sklony k monotónnímu držení diet, kteří jsou ze všech nejdisciplinovanější. Všechny spojuje jedna vlastnost: slabost pro sladké. Můžete zkusit nahradit sladkosti přírodním cukrem z ovoce.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby nejsou disciplinované, a pokud jde o stravu, je to těžké, protože musí spotřebovávat více energie než ostatní. Zelená zelenina, ořechy a zeleninové polévky mohou být pro ně ideálním řešením, jen si na to musí zvyknout. Je vhodné zvýšit příjem potravin bohatých na bílkoviny, pokud možno neživočišného původu, a vyhýbat se pozdním večeřím. Anebo jíst alespoň po malých porcích.

