Jaké jídlo vám škodí a nejspíš o tom ani nevíte? Záleží na vašem znamení!

Není třeba vysvětlovat, že existuje souvislost mezi potravinami, které jíte a vaším zdravím. Slyšeli jste však souvislost mezi potravinami a vaším horoskopem? Astrologové tvrdí, že určité skupiny znamení zvěrokruhuby by se měly vyhýbat některým potravinám, aby si zachovaly zdraví. Zajímá vás, jak jste na tom vy?

Ohnivá znamení: Beran, Lev a Střelec

Beran je silně ovládán Marsem, a ten, pokud je oslabený, obvykle způsobuje nemoci jako je překyselení organismu, pálení žáhy a potíže s trávením. Berani by se tak měli vyhýbat kořeněným jídlům a alkoholu, ale také soli.

Lva ovládá zářivé a horké Slunce, které může způsobit nejrůznější srdeční choroby, žaludeční nevolnost, bolesti kloubů. Stejně jako pro Berana, i pro Lva platí zákaz kořeněných jídel, ale také tučných pokrmů a měl by omezit i mléčné výrobky.

Střelci vládne Jupiter. Když je slabý, projeví se to na játrech, poruchami ledvin, ale také slabou pamětí. Co by neměli Střelci jíst, je rafinovaný cukr, kořeněná jídla a vyhýbat by se měli alkoholu.

Berani, pozor na kořeněná jídla. Zdroj: Profimedia

Vodní znamení: Rak, Štír a Ryby

Lidem narozeným v Raku vládne Měsíc, který způsobuje plicní onemocnění, jako jsou astma a bronchitida, nespavost a dokonce i cukrovka. Pro ně by měly být tabu koláče, pečivo, rafinovaný cukr a všechny smažené pokrmy. Pozor by si měli Raci dávat i na sůl a příliš mnoho masa.

Planeta Mars ovládá Štíra a slabý Mars může způsobit zažívací potíže a překyselení organismu, dále také mozková onemocnění a problémy s krví. Štír by se měl vyhýbat tučným a kořeněným jídlům, cukru a tvrdému alkoholu.



Ryby ovládá Jupiter, způsobuje potíže s ledvinami, žaludkem a v případě Ryb i plicní potíže nebo ušní infekce. Největšími nepřáteli Ryb jsou káva s cukrem, cigarety, tučná jídla a pokrmy, která obsahují kvasnice.

Ryby, vyhýbejte se pečivu, kvasnicím a masu. Zdroj: Profimedia

Vzdušná znamení: Blíženci, Váhy, Vodnář

Blíženci jsou ovládání Merkurem, který může zapříčinit nemoci nervového charakteru, plicní potíže a nemoci v oblasti hrudníku. Tito lidé by se měli vyhýbat zejména bramborám, ale také kávě, cukru, kynutým moučníkům.

Oslabená Venuše ovlivňuje všechny osoby narozené ve znamení Vah. Může jim způsobit onemocnění reprodukčních orgánů a genitálií, problémy se zrakem, kožní potíže i nemoci v oblasti krku. Zrozenci ve znamení Vah by měli ze své stravy zcela vyloučit sycené nápoje, cukr a škrob, ale také maso, kvasnice a kořeněná jídla.

Vodnářům jejich vládnoucí Saturn přinese nemoci kostí a kloubů, očí, kůže a uší. Tito lidé by se měli vzdát soli, cukru i kávy. Omezit by měli i bílou mouku.

Dejte si pozor na příliš mnoho cukru. Zdroj: Profimedia

Zemská znamení: Býk, Panna, Kozoroh

Venuše vládne kromě Vah i Býkům a způsobuje jim stejné potíže. Neprospívá jim alkohol, sacharidy, škrob ani kořeněné pokrmy.

Stejně jako Blížencům, Panně vládne Merkur a může trpět kožními problémy a problémy s vlasy. Tito lidé by měli z jídelníčku vyřadit červené maso, čokoládu a omezit kořeněná jídla.

Saturn je vládnoucí planetou všech Kozorohů, problémy mívají podobní jako Vodnáři. Vyhýbat se musí chlebu, čokoládám obsahujícím rafinovaný cukr a kořeněným jídlům.



Zdroje: www.eastrohelp.com, www.healthline.com