Nejhladovější znamení: Tyto ženy trpí zvýšenou potřebou jídla. Nemohou za to

Některé ženy nikdy neuvidíte dávat si v restauraci salát na malém talířku jako hlavní jídlo. Astrologie ovlivňuje i naši chuť k jídlu. Existují tak ženy, pro které je jídlo požitkem a také jsou nehladovější. Poznejte o jaká znamení zvěrokruhu se jedná.

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu si potřebují užívat radostí života. Rak se jen stěží bude moci vzdát plně prostřeného stolu s přáteli, možná na moři, s večeří na rybí bázi. Je to vášeň, která provází lidi tohoto znamení zvěrokruhu po celou dobu jejich existence. Už jako malé si tyto ženy rády pochutnávaly na všem, co žije ve vodě a zůstalo jim to až do dospělosti.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře patří mezi nejpokornější znamení zvěrokruhu, dokud někdo nezačne zpochybňovat jejich stravovací návyky. Vodnář potřebuje odpolední svačinu, bez ní by tyto ženy byly nervózní a hladové. Jakmile se nasytí pár hodin před večeří, jsou zase klidné a spokojené.

Vodnáři potřebují svačinu. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy zrozené v Blížencích jen stěží odolávají svodům prostřeného stolu. Jsou to velmi chamtivé osoby a často se nechají vést instinktem. Z tohoto důvodu je nepravděpodobné, že by člověk tohoto znamení mohl dlouhodobě pokračovat v nějaké dietě nebo se omezovat v jídle. Pro Blížence je nemožné žít třeba bez dobré zmrzliny a dezertů. Sladké si tyto ženy doslova užívají.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pokud jde o chuť k jídlu, nic a nikdo nezastaví ženu Střelce. Nikdy neodmítne vaše pozvání na oběd nebo večeři, hlavně se musí ujistit, že jídla bude dostatek. Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou proslulí tím, že se nedokážou vzdát skutečných radostí života, včetně dobrého jídla. A pokud je v okolí čokoláda, jako první ji sní Střelec.

Před Střelcem neodolá žádná čokoláda. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy v Beranu neustále hledají něco k jídlu. Milují svačinky, dopolední i odpolední a něco malého rády zakousnou i po vydatné večeři. Mají také rády rozmanitost, takže jejich hlavní jídlo nemá nikdy jen jeden chod. Užívají si předkrmy, saláty, polévky a musí mít i dezert.



Zdroje: dunkelbraun.com, www.instanews.it