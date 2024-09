Vybíráte jméno pro děťátko? Dejte mu takové, které je nejen zajímavé, ale také přinese miminku štěstí a ochrání ho na jeho cestě životem. O kterých jménech se říká, že mají takovou schopnost?

Proč nám na jménech tolik záleží?

Je možné, aby jména nosila štěstí? Jménům našich dětí přikládáme většinou patřičnou vážnost už tím, že se vyhýbáme takovým, která nosí protivná kamarádka z dětství nebo soused, který bušil na stěnu, pokaždé když bylo u vás doma veselo. Není divu, kdo by chtěl mít někoho takového v rodině.

Vybíráme jména nejen podle toho, zda jsou moderní a populární či naopak tradiční a stoprocentně česká. Jde nám často také o libozvučnost a jak jméno pasuje k příjmení. V neposlední řadě nás ale také zajímá případný význam každého jména. A tady už jsme i u oné štěstěny. I když štěstí si mnozí spojují s majetkem a dostatkem, rozhodně to není jen o nich.

Která jména chrání své nositele a lákají štěstí?

Tato jméne prý mohou přinést kopu nejen dobré nálady, ale také třeba zlaťáků a hlavně zahánějí všechno zlé. Ano, už naši předkové a předkové předků mysleli na to, jak si naklonit bohy a dát jim najevo, že právě tahle holka nebo kluk by měli mít vždycky našlápnuto pravou nohou a jejich cestička by měla být vždy rovná a hezky umetená.

Fortunata či mužská verze Fortunato, ale také Felicie nebo Felix jsou jména jednoznačně spojovaná se štěstím na každém kroku. Takto pojmenovaná děťátka by měla být doslova narozená pod šťastnou hvězdou či požehnaná samotnou Fortunou čili římskou bohyní osudu. Řeckou obdobou pak byla Tyché, jejíž jméno se ale takové oblibě netěší.

K dalším takovým patří například Beáta či Beatrix či z Beatrice zkrácená verze Triss. Beáta je totiž doslova „požehnaná“ a snad i taková děvenka bude pro rodinu doslova darem z nebes. Jméno má kořeny už v latině a jeho přenesený význam je také „ta, která přináší štěstí“.

To, že přinesou dětičky radosti i starosti, je jisté. Co ale štěstí?

Štastná jsou i jména požehnaná a blažená

Požehnaný je ale také rozhodně Benedikt, Benito nebo ženská verze Benita. I když my známe spíš slavného herce Benedicta Cumberbatche, jméno se stalo populárním už v dobách minulých. Konkrétně díky svatému Benediktovi z Nursie, který je dokonce patronem tohoto šťasného kontinentu, respektive Evropy.

V naší krásné zemi jsou to pak hlavně zdánlivě ryze čeští Blažejové a Blaženy. Jak se ale dostaly ke štěstí? Blažení a šťastní jsou Blažejové a Blaženy díky jinému svatému. Jméno totiž původně vychází z „blaesus“ čili koktavý a nesrozumitelný.

Nicméně protože svatý Blažej, mučedník a biskup původně z Arménie, zachránil zázračně děcko, kterému uvázla v krku kůstka z ryby, stalo se jeho jméno synonymem štěstí a požehnání.

Pokud byste se nebránili jménům slavných nebo očividně cizojazyčných, vybírat můžete také mezi velšským jménem Gwyneth nebo Aidan, dále jsou tu šťastná jména hebrejská jako Naomi a Asher, v arabštině jsou to například Said nebo Farah a v japonštině Sachiko nebo Yuki.

