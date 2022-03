Křestní jména podle horoskopu: Jaká jsou nejvhodnější pro vaše znamení?

Věřili byste, že i jméno pro svou ratolest je možné vybrat tak, aby co nejvíce sedělo? Pomohou opět hvězdy. Astrologové totiž tvrdí, že děti by se měly jmenovat určitým způsobem, protože to v jistém směru i předurčí jejich životní dráhu.

Jednou z věcí, kterou jako rodič můžete udělat hned po narození dítěte, je dát mu vhodné jméno. Samozřejmě, že většina rodičů jej má vymyšlené dávno předtím, ale k výběru může přispět i datum narození vašeho potomka.

Jméno je něco, co zůstane s dítětem po celý jeho život, takže by mělo být moderní, ale zároveň zanechat dojem, když ho někdo uslyší.

Rodné jméno dítěte řídí jeho životní cyklus a také osobnost. Díky astrologii můžete dát svému dítěti vzácné jméno a můžete mu do života přinést úspěch, štěstí a všechny nejlepší věci na světě.

Šťastná jména pomáhají zajistit dítěti úspěch hned od jeho narození po celý život. Proto když zvážíte astrologické aspekty při výběru jména dítěte, můžete mu do života přinést štěstí.

Zajímavé myšlenky o výběru jména přináší i toto populární vtipné video:

Jak vybrat jméno? Máme tři možnosti

Existují hned tři způsoby, jak dítě pojmenovat pomocí astrologie.

Můžete si vybrat buď znamení zvěrokruhu, nakšátru či numerologii.

Rodič může své dítě pojmenovat na základě kteréhokoli z nich. Jméno totiž do jisté míry podle astrologů utváří osobnost člověka a také jeho život. Proto při pojmenovávání dítěte dbejte na to, aby to bylo něco velmi pěkného, co zlepší jeho život.

Neotřelý pohled na výběr jména přináší i toto video:

Jméno podle znamení zvěrokruhu nebo nakšátry?

Znamení zvěrokruhu představují osobnost dítěte od jeho narození až do konce života. Ke každému znamení zvěrokruhu je přiřazena abeceda, většinou slabiky. Naopak nakšátra člověka se určuje podle postavení Měsíce v době jeho narození. Proto je nutné znát přesný čas v den narození!

Podle nakšátry je celkem 27 období, tedy znamení. Znamení zvěrokruhu neboli sluneční znamení se určují podle postavení Slunce v době narození a je jich celkem 12.

Povaha člověka, a dokonce i dětí, je směsicí obojího – Slunce (Raši) a Měsíce (Nakšatra).

Indičtí astrologové se většinou spoléhají na nákšatru a znamení zvěrokruhu jsou většinou spojena se západní kulturou. U nás bychom asi spíše dali na znamení zvěrokruhu. Ale co zkusit kombinaci?

Zkuste vybrat jméno podle hězd. Zdroj: Prostock-studio / Shutterstock.com

Jména podle zvěrokruhu

Beran

K Beranům se hodí klidná jména, která vyváží jejich výbušnou povahu. Nejlepší jsou jména s vibrací čísla šest, jež ovlivňuje mírná Venuše.

Jméno pro kluka: Denis, Luboš

Jméno pro holku: Petra, Hana, Jitka

Býk

Naopak klidné Býky je potřeba povzbudit, což dokáže planeta Mars a dynamické číslo devět.

Jméno pro kluka: Jakub, Daniel, Radim

Jméno pro holku: Monika, Karolína, Sofie

Blíženci

Analytičtí Blíženci potřebují číslo 3, které jim doplní lehkovážnost, náhodu a štěstí. Bez trojky by totiž neuměli riskovat.

Jméno pro kluka: Radek, Patrik, Martin

Jméno pro holku: Barbora, Anna, Tereza

Dobrý výběr jména může předurčit i štěstí v životě, říkají astrologové Zdroj: Lucky Business / Shutterstock.com

Rak

Domáčtí a romantičtí Raci potřebují Saturnův řád a disciplínu a také číslo osm.

Jméno pro kluka: Jaroslav, Bohumil, Edvard

Jméno pro holku: Zuzana, Jana, Olga

Lev

Lvi touží po neustálé pozornosti a je potřeba jim vdechnout trochu duchovna a nechat je spadnout trochu na zem. To dokáží společně planety Uran a Pluto, ale i číslo čtyři.

Jméno pro kluka: František, Matěj, Albert

Jméno pro holku: Anežka, Linda, Martina

Panna

Praktické Panny potřebují dodat do života fantazii, což dokáže kreativní Neptun v kombinaci s číslem sedm.

Jméno pro kluka: Filip, Jan, Václav

Jméno pro holku: Kateřina, Denisa, Klára

Váhy

Klidným a nerozhodným Vahám je dobré přidat na rozhodnosti a ohnivosti. Proto potřebují planetu Mars a jména, jež ovlivňuje číslo devět.

Jméno pro kluka: Radim, Jakub, Daniel

Jméno pro holku: Karolína, Sofie, Monika

Štír

Štíři jsou naopak velmi vášniví a je potřeba je trochu zklidnit a utlumit. To dokáží jména šestková ve spolupráci s klidnou Venuší.

Jméno pro kluka: Luboš, Vít, Denis

Jméno pro holku: Petra, Jitka, Hana

Střelec

Dobrodružní a svobodomyslní Střelci potřebují zchladit a ukotvit se, což dokáže číslo pět a planeta Merkur. Pravý lék na vášeň Střelců je i analytika a rozum.

Hodí se pro ně jména jako Tomáš, Petr či Viktor.

U žen vyniknou jména jako Veronika, Lucie nebo Adéla.

Trojková bomba nadšení jako třeba Radek nebo Barbora pro Střelce není ideální.

Kozoroh

Problém Kozorohů je ten, že jsou občas příliš strnulí a rozumově orientovaní. Nedokážou akceptovat svoje emoce a drží se strnule svých zavedených pořádků, protože se s novinkami zkrátka neumí vypořádat. Potřebují jména s citovými vibracemi dvojky, která jim do života vnese energii Luny. Ta jim otevře srdce a mysl.

Hodí se pro ně jména jako Zdeněk, Karel, Marek, Kamila, Ivana nebo Dana.

Rozumným jménům s vibrací osmičky jako je Jana nebo Bohumil je lepší se vyhnout.

Vodnář

Trochu ohně a nadšení potřebují do života Vodnáři. Často jsou totiž letargičtí, přelétaví a neschopni se do věcí skutečně ponořit, dýchat pro ně a udělat pro ně cokoliv. Chybí jim nesobecká otevřenost a velkorysost. To jim přinesou jména s vibrací jedničky.

Lukáš, Adam nebo Josef jsou ideální pro muže, pro ženy zase Eva, Ema nebo Marie.

Vyhněte se sobeckým osmičkám, jako třeba Olga nebo Jaroslav.

Ryby

Ryby jsou plné snů a vzdušných zámků, proto uvítají trochu racionality, aby se ve svých přání neutopili. Proto se pro ně hodí pětková jména, kterým vládne planeta Merkur. Ta je zodpovědná za rozum, klid, analytiku, rozvahu a zodpovědnost.

Pro kluky jsou ideální jména jako Tomáš, Petr nebo Viktor.

Pro dívky zase Veronika, Adéla či Lucie.

Zdroje:

www.nasejmena.cz, ocko.tv, bejandaruwalla.com