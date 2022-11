Křestní jména podle horoskopu: Nejmenujete se náhodou špatně?

Přijde vám, že se k vám vaše křestní jméno nehodí, neumíte se s ním sžít nebo ho dokonce nesnášíte? Pak jste možná dostali od rodičů takové jméno, které se k vám vůbec nehodí. Jaké jméno vám pro vaše znamení zvěrokruhu vybraly hvězdy?

Máte rádi své jméno, anebo byste si ho nejraději změnili? Podívejte se, jaké jméno dal vašemu znamení do vínku vesmír a které by se pro vás dle něj mělo nejvíce hodit. Souhlasíte?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy bývají občas hysterické a je tedy potřeba je čas od času zkrotit a uklidnit, s čímž jim často pomáhá právě jejich jméno. To totiž nese energii a klid, který Váhy potřebují. Pro kluky se tedy hodí jméno Luboš a dívka by měla být Hana nebo Jitka.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou klidní, tišší a rozvážní, proto i jejich jméno by mělo být nenápadné. Vodnáři totiž nejsou rádi středem pozornosti. Pokud se muž jmenuje Jakub, přináší mu to do života energii, aby nebyl nudný patron a ženě Petře zase přináší toto jméno smysl pro humor.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají rádi řád, pořádek a analytické myšlení. Potřebují tedy do života trochu překvapení, vzrušení a náhody. Tyto vlastnosti jim přinese jejich jméno, pokud je správně vybrané. Muži by měli vsadit na Radka nebo Patrika a ženy zase na Barboru nebo Aničku.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou tajemní, hlubocí a někdy i zakřiknutí. Je tedy nutné do jejich života přinést trochu odvahy. Občas je nutné je trochu pošťouchnout, což jim pomůže. Ideální je k tomu jméno Jana nebo Olga a pro muže jsou zase předurčená jména jako Marek nebo Jaroslav.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby milují kouzla, magii, fantazii a neexistující světy. Rádi se v myšlenkách ponoří do své reality a svět okolo je příliš nezajímá. Jsou to samotáři a velký kolektiv rozhodně nevyhledávají. Mají pár skutečných přátel a ti jim stačí. Jejich jména by měla být Kateřina a Tomáš.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani milují společnost, zábavu a volnost. Rádi jsou středem pozornosti, což je sice trochu povrchní, ale jde prostě o životní styl Beranů. Aby se cítili zrozenci v Beranu komfortně, je důležité jim dát vhodná jména. Nejvhodnější ženské je Anežka a mužské zase Adam.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou velcí bojovníci a jejich bojovnost, sílu a výdrž jim předurčuje právě jejich jméno. Když jim dáte to nejvhodnější, těšit se můžete na statečné jedince, kteří si nenechají nic líbit a brání i slabší kamarády. Zvolte tedy jména Sofie a Daniel.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelcům do života neustále vstupuje negativní a temná energie, kterou je potřeba utlumit a vnést těmto lidem do života pozitivní náboj. Střelci mají navíc velmi kreativní geny a pokud s nimi umí správně pracovat, stanou se slavnými. Ideálními jmény pro toto znamení jsou Radim a Jitka.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Tvrdohlavý a paličatý Býk je občas oříšek. Nikdy nepřizná svou chybu a občas bývá i lakomý. Aby byl milejší a přátelštější, měli byste mu dát jméno, kde se nevyskytuje písmeno R. To dělá v jeho životě neplechu. Zamyslete se tedy nad jmény jako Adéla nebo Jonáš, ty se k nim dokonale hodí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou striktní, strnulé a je pro ně důležité si vždy vše rozumově zdůvodnit. Měly by si do života pustit více spontánnosti a náhody. Není důležité, aby vše mělo důvod, někdy to chce udělat něco i jen tak. Jména jako Viktor nebo Dana těmto lidem otvírají srdce a mysl.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou do všeho nadšení a do všeho se vrhají po hlavě. Jsou nesobečtí a velkorysí. Jejich dobré vlastnosti podtrhuje hlavně vhodný výběr jmen a dále jim přinesou trochu rozumu, aby se nad svými činy občas zamysleli. Vhodná jména jsou pro ně Olga nebo Viktor.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají život plný nadějí a vzdušných zámků. Často jim pak zůstávají oči pro pláč. Měli by si do života přinést trochu reality a organizovanosti, hned se jim bude lépe žít. Pro kluka je ideálním jménem Václav a pro holku Veronika. Každopádně by jejich jména měla začínat na písmeno V.

Zdroj: www.ockotv.cz, www.prozeny.cz