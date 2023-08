Některá jména nosí štěstí. Jmenujete se správně? Záleží na vašem znamení

Každý se nějak jmenujeme. Někomu z vás rodiče dali jméno, které přesně odpovídá postavení hvězd v době narození. Jaké jméno máte vy? A je v souladu se znamením vašeho zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou akční a smělí. S oblibou překonávají překážky ať již duševního nebo fyzického charakteru. Jsou neobyčejně soutěživí a plni optimismu. Nepřipouštějí si starosti nebo problémy. Pro Berany jsou podle astrologů nejvíce vhodná jména:

Robin

Matouš

Andrea

Lenka

Zoja

Berani jsou akční a smělí. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Na rozdíl od Berana jsou Býci klidní a pomalí. Neradi se nechají vyrušit od dobrého jídla. To však neznamená, že by byli líní. Jen preferují své pohodlí, kde nesmí chybět měkkoučký gauč.

K tomuto znamení se ideálně hodí jména jako:

Adam

Jakub

Urban

z ženských jmen to jsou:

Klára

Michaela

Monika

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou známí svou různorodostí. Jsou to všestranní a zábavní společníci, i když občas mohou projevovat určitou nestálost.

Vhodná jména pro toto znamení jsou pro muže:

Martin

Richard

Jáchym

a pro ženy:

Livie

Jana

Žofie

Rak (22.6. - 22.7.)

Zrozenci ve znamení Raka jsou zranitelní a není těžké je citově zasáhnout. Pro Raka je symbolem hlubokých citů láska a péče. Nostalgie a určitý druh všudypřítomného smutnění je jejich pravou tváří. Potřebují trochu rozveselit, aby si neustále nedělali starosti o druhé.

Perfektními jmény pro ženy v Raku jsou:

Vilma

Adéla

Nejvhodnější mužská jména jsou:

Metoděj

Stanislav

Jaroslav

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev salónů. To jsou lidé narození ve znamení Lva. Bezpečně tyto lidi na kdejaké párty poznáte. Jsou to ti, co jsou draze a nejlépe oblečení, zároveň jsou nejvíce slyšet. Milují být v centru dění. Umí fantasticky bavit společnost a skládat komplimenty. Odepřít Lvům pozornost, je pro ně stejné, jako je zavřít do temného sklepa. Ideální jména pro Lvy jsou:

Matěj

Lukáš

David

Linda

Ella

Natálie

Lvi jsou středem každého večírku. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé ve znamení Panny jsou známí svojí vysokou racionalitou. Na vášeň si příliš nepotrpí, i když by se kolikrát velmi rádi nespoutaně pobavili. Jejich kritické i sebekritické myšlení jim to však nedovoluje. Umí být až nesnesitelně puntičkářské. Ideální jméno, která lidem narozeným ve znamení Panny vnese do jejich sešikovaného života trochu volnosti jsou:

Marek

Dalibor

Žaneta

Isabela

Váhy (23.9. - 23.10.)

Diplomatické Váhy se umí nejen královsky bavit, ale mají i silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Mají vytříbený vkus a ženy v tomto znamení právem patří k nejkrásnějším z celého zvěrokruhu. K Vahám se hodí jména Daniel, Erik, Ondřej. Pro ženy Johana, Sofie, Berenika.

Štír (24.10. - 22.11.)

Pro muže ve znamení Štíra budou nejlepší jména:

Denis

Tibor

Mikuláš

pro ženy pak:

Petra

Věra

Adéla

Všechna tato jména obsahují harmonii, kterou lidé ve znamení Štíra tolik potřebují, a které se jim nedostává, jelikož jim v tom brání jejich osobnost plná protikladů a vášně.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružní a impulzivní lidé narození ve znamení Střelce mohou být pro ostatní velmi inspirativní, ale i když si to nepřipouštějí, dokáží se zaslouženě vyčerpat. Přijímají vše, co život přináší, a příliš nedomýšlejí důsledky svých činů. Prospělo by jim na chvilku se zastavit a přemýšlet, než se po hlavě vrhat do dalšího dobrodružství. Jména pro Střelce budou z ženských jmen ideální:

Liběna

Sára

Monika

z mužských pak:

Martin

Richard

Zdeněk

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha stále pomyslně nestíhají. Ať je to práce, rande nebo vyzvednout dítě ze školky. Umí si naplánovat do diáře tolik aktivit, že pak jen stěží plní jeden úkol za druhým. Navíc mají sklony k perfekcionismu a to je zbytečně brzdí na cestě za zaslouženým odpočinkem. Jsou totiž schopni pracovat do úmoru.

Jména, která se hodí k tomuto znamení jsou:

Justýna

Aneta

Markéta

Mužská jména jsou ideální:

Pavel

Šimon

Tomáš

Kozorozi jsou často obětí své práce. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Zrozence ve znamení Vodnáře představuje několik specifických vlastností jako jsou velkorysost, houževnatost a samozřejmě svobodný duch. Někdy jsou však tito lidé ve znamení Vodnáře tak zaujatí přemýšlením o nových technologiích či nevysvětlitelných záhadách světa, že zcela zapomenou na realitu a jsou naprosto ponořeni ve svém světě.

Vhodná spojení najdeme u jmen jako jsou:

Tobiáš

Hanuš

Michal

u žen pak:

Daniela

Magdaléna

Ryby (21.2. - 20.3.)

Soucitné a láskyplné Ryby lpí na své milované bytosti a vůbec si nepřipouštějí, že by to jeho protějšek mohlo obtěžovat. Lidé narození v tomto znamení jsou svým způsobem chránění, neboť veškerý jejich cit je daný bez jakékoliv kalkulace. Pouze od srdce. K těmto znamením se hodí jména, která vnesou těmto lidem do vínku trochu reálného života

Soňa

Ivana

Blanka

Vojtěch

Roman

Ladislav

