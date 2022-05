Jak byste se měli jmenovat podle numerologie? Spočítejte si to!

Zajímá vás, jaké jméno se k vám hodí a zda je to právě to vaše současné? Pak si vypočítejte, jaké vlastnosti vám přináší podle numerologie a srovnejte to s výsledky vašeho jména vysněného.

Čísla jsou v numerologii velmi důležitá, díky nim můžete zjistit nejen své charakterové vlastnosti, ale třeba i jméno, které se k vám nejlépe hodí. Díky numerologii se také můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí o svých přátelích či partnerech.

Každé písmeno abecedy má k sobě přidružené číslo, podívejte se, jaká čísla patří k písmenům vašeho křestního jména. Například jméno Petra = 7 + 5 + 2 + 9 + 1 = 24 = 2 + 4 = 6

1 = A, J, S

2 = B, K, T

3 = C, L, U

4 = D, M, V

5 = E, N, W

6 = F, O, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z

9 = I, R

Určené číslo pro jméno Petra je tedy 6. A co šestka vůbec znamená? Podívejte se na vlastnosti, které jsou k číslům od jedničky do devítky přiřazeny.

1.

Pokud vám vyšla jednička, jste citlivý, laskavý a hodný člověk, který pomáhá ostatním a nikdy neodepře nikomu pomoc. Pokud byste byli v nouzi, vždy oslovte číslo 1. To samé platí i v případě rady, u jedničky máte jistotu, že vás nikdy nepodvede.

2.

Chcete-li doma něco zrekonstruovat nebo postavit, zvolte číslo 2. Nositel tohoto čísla je totiž šikovný, zručný a silný člověk. Nejen, že tedy zvládne manuální činnosti levou zadní, ale navíc je velmi silný jak fyzicky, tak i psychicky. Ví, že duševní pohoda a fyzická síla jdou ruku v ruce.

3.

Komu vyšlo číslo 3, tak se může připravit na to, že se jedná o člověka vystresovaného, nervózního, psychicky labilního a ubrečeného. Tento člověk má těžký život a ještě si ho ztěžuje tím, že se ze všeho hroutí. Vzhledem k tomu, že je stále vynervovaný a žije ve stresu, nepříznivě se to odráží i na jeho zdravotním stavu.

4.

Chcete-li žít s naprosto nekonfliktním člověkem, vsaďte na číslo 4. Tento člověk je přizpůsobivý, empatický a sympatický, tudíž vám ho budou závidět v každém kolektivu. Život s číslem 4 je velmi snadný, tento člověk se totiž umí přizpůsobit každé situaci. Umí ale také přiložit ruku k dílu a neštítí se žádné práce.

5.

Pokud uznáváte vůdce, pak je ideální číslo 5. Nositel tohoto čísla je vůdčí osobností, je velmi organizovaný a skvěle si umí uspořádat čas, aby stihl vše, co si předsevzal. Další jeho důležitou vlastností je pořádkumilovnost. Pokud jste tedy bordelář, rozhlédněte se jinde. Tady vám totiž drobky na zemi odpuštěny nebudou.

6.

Jde-li někomu o intelekt, musí sáhnout po číslu 6. Šestka je chytrý, bystrý a sečtělý člověk, který má všeobecný přehled, rád se vzdělává a také diskutuje o problémech. Jedná se o intelektuála, který ví, co chce říct a stojí si za tím. Vždy má své názory podloženy reálnými argumenty.

7.

Spravedlivá, čestná a nápomocná, taková je sedmička. Komu vychází číslo 7, může na sebe být hrdý. Spravedlnost a čestnost jsou totiž vlastnosti, které dnes už jen tak někdo nemá. A když navíc umíte podat pomocnou ruku, není co řešit. Jste značka ideál a každý by vás chtěl za parnera.

8.

Lidé vás milují! Osmička je totiž inspirativní a akční člověk, který nikdy nezkazí žádnou legraci, ale navíc vymyslí vždy něco nového a zábavného. Jde o esteticky založeného člověka, takže nejen on vypadá skvěle, ale i jeho domácnost je jako ze žurnálu. Má rád i upravený protějšek, šmudly u osmičky nemají šanci.

9.

Číslo 9 je éterické a patří člověku, který je svobodomyslný, neřeší starosti a věří, že s pozitivním přístupem vždy musí vše dobře dopadnout. Jde o svobodomyslného jedince, který se nikdy nenechá spoutat a nechce se vázat. Vztahy uznává tak maximálně na jednu noc a žádnou životní lásku nehledá.