Jaké jméno se k vám hodí podle znamení zvěrokruhu? Vybrali vaši rodiče správně?

Líbí se vám vaše jméno nebo ho přímo nesnášíte? Proklínáte své rodiče, proč se zrovna vy musíte jmenovat tak, jak se jmenujete? Přijde vám, že k vám vaše jméno vůbec nesedí? Pak je to možná tím, že se k vašemu znamení právě jméno, které jste dostali vy, nehodí. Jaké je vaše osudové jméno, které vám určily hvězdy?

Někdo je a někdo není se svým jménem spokojený. Většina z nás patří do kategorie druhé a raději by se jmenovala jinak. Říkáte si, na co asi tak rodiče mysleli, když vám toto jméno vybírali. Než vyberete svým ratolestem jméno vy, podívejte se, které se k jakému znamení hodí a proč. Neunáhlete se, vždyť ho budou nosit celý život!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Adéla a pro muže Adam. Adam značí individualistu, velkou osobnost a egomana. Přece jen se jednalo o jméno prvního muže! Muž tohoto jména vždy dosáhne svých cílů a umí naslouchat druhým. Žena Adéla je plná života, energie a citů. Měla by se navíc věnovat herectví nebo právům, to jí v životě půjde.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Blanka a pro muže Daniel. Blanka se neumí příliš ovládat, proto by měla nejprve myslet a poté teprve jednat. Je velmi praktická a doma umí vše opravit sama, muže k tomu rozhodně nepotřebuje. Daniel je citlivý, bohémský a rychle se učí novým věcem. Daniel dlouho hledá citovou stabilitu, když ji najde má vyhráno.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Eliška a pro muže Filip. Eliška je oblíbená, komunikativní a rodinně založená. Je citlivá a zvědavá. Dokáže poradit druhým, ale sama sobě pomoci často nedokáže. Filip je zase učenlivý a bystrý. Má však jeden velký problém, hodně se mu líbí ženy a nikdy neumí zůstat jen s jednou, což mu ničí život.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Gabriela a pro muže Hugo. Gabriela ukazuje ženu, která má sice hezkou tvář, ale je nespokojena se svým nitrem. Je společenská, nadaná, ale neustále se hledá. Vyhledat by měla pomoc psychologa. Hugo je jako májové počasí, neustále se mění a vy nejste schopni odhadnout, jakou bude mít náladu. Někdy je vaším nejlepším kamarádem, jindy se k vám obrátí zády.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Ilona a pro muže Jakub. Ilona v sobě nese povinnosti, je citově založená a neustále myslí na druhé a ne na sebe. Ilona miluje přes všechny překážky, i když ona sama není často milována. Jakub je inteligentní, vždy vítězící, ale umí být i agresivní. Jde o oblíbené jméno, které nosí Pannám štěstí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Jana a pro muže Jan. Jany jsou hodné holky, které nezlobí. Bývají z nich skvělé matky, manželky a hospodyňky. Umí držet rodinnou kasu a ušetřit peníze. Jan zase nebývá příliš šťastný, má ale smysl pro spravedlnost, proto si všechny křivdy beze příliš k srdci.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno je Jitka a pro muže Jaroslav. Jitka je sympatická, inteligentní a v určitých oblastech až přemoudřelá. Je obětavá a klidná, nesnáší drama. Když si určí cíle, jde za nimi na sto procent. Jaroslav je majetnický, má rád peníze a je také lakomý. Jinak je ve společnosti veselý, rád mluví a bývá často středem pozornosti.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Josefína a pro muže Kamil. Josefína je nadaná, skromná, zdrženlivá a citlivá. Většinou si více rozumí se zvířaty než s lidmi. Kamil je odvážný, citově nevyrovnaný a občas i náladový. Pozor ale na věrnost, neumí být věrný, často je i sobecký a v neposlední řadě i má sklony k závislostem.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno je Laura a pro muže Leoš. Laura je nositelka šťastného jména a vyzařuje pozitivní vibrace. Má zdravé sebevědomí, je inteligentní a umí vydělat peníze. Navíc je krásná, jemná a něžná. Muži po ní blázní. Leoš je naopak nestabilní sukničkář, který je arogantní a má velké ego. Když mu ho někdo nabourá, je nepříčetný. Není s ním legrace a nechápe vtipy.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno je Markéta a pro muže Matěj. Markéta miluje práci pro druhé, je obětavá a pracovitá. Má smysl pro rodinu a je učenlivá. Nebývá šťastná v lásce, protože od ní očekává příliš. Matěj je proměnlivý, citlivý, ambiciózní a v neposlední řadě se špatně rozhoduje ve vypjatých situacích. Měl by začít meditovat a přestat se stresovat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Michaela a pro muže Max. Míša je jméno, které v sobě nese karmickou zátěž a zvládnou ho jen Štírky. Mívá totiž zhoršené zdraví a nebývají moc šťastné. Zato Max se má v životě skvěle, jeho jméno značí štěstí. Navíc je jeho nositel inteligentní a velmi chytrý. Ženy ho milují za to, jaký je gentleman.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Pro ženy v tomto znamení je ideální jméno Petra a pro muže Robert. Petra chce v životě něco dokázat, je přirozeně inteligentní, takže jí to nedá příliš práce. Lidé ji milují, nemusí tedy bojovat o své místo na slunci. Umí bojovat ve prospěch druhých. Robert je domácí typ, celý život je s jednou partnerkou, kterou bezmezně miluje a je jí věrný.

