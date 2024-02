close info Profimedia

Johana Dahlová 3. 2. 2024

Co se starými džíny nebo takovými, které už neoblečete? Rozhodně je nevyhazujte, takového materiálu by byla velká škoda! Pokud nehodláte kalhoty prodat nebo jimi obdarovat potřebné, pak se raději inspirujte tím, co všechno můžete ze starých riflí udělat.

Staré džíny: Použijte znovu nadčasový denim Tašky, košíky, koberce, peněženky, obaly na deník, domácí trepky, deky a přehozy, povlak na polštář a pokračovat se dá do nekonečna. Denim je nejen pevná, nejčastěji modrá látka, ale je to materiál pevný a moderní. I sešívaná deka z rifloviny je pěkná a hodí se k narozeninám babičce, stejně jako náctiletým do pokojíku. Každá žena ale ocení tašku, kabelu, psaníčko nebo pouzdro na nějaké drobnosti. Z rifloviny vypadají krásně všechny! Kde ale začít? Podívejte se na jednoduchý návod Oxi Antošové, která ví, co dělat. Zdroj: Youtube Vyberte dobrý střih, podšívku i nitě Proč zrovna tento způsob a ne jiný. Často si můžete všimnout, že podobné střihy využívají prostě toho, že jsou džíny přes zadek dostatečně široké. Šmik, šmik, nohavice jsou pryč, zašít a když k tomu přišijete ještě nějaké ucho, je to. Jenže taková taška vypadá jako divně ustřižený zadek. S takovým výtvorem vaše vnučka rozhodně nikde neoslní. Proto je hezké materiál využít i s jeho kapsami, ale správně jej nastříhat, všít zipy a také nesmíte zapomenout na podšívku. Ta udělá z takové recyklované tašky opravdu stylový kousek dotažený do konce. Podšívka je nelepší ze světlého materiálu, aby bylo dovnitř tašky dobře vidět. Kapes nedělejte mnoho, ale určitě alespoň jedna vnitřní zapínací na zip se hodí. Velmi hezké jsou světlé podšívky s tiskem, případně kontrastující barevné látky, které se budou hodit k barvě rifloviny. Pokud nemáte šití na stroji v ruce, volte niť do barvy s riflovinou, ostřílenější si mohou dovolit klasickou hnědo rezavou nit jakou bývají šité džíny, případně opět jinou kontrastní barvu. Tam, kde se hodí, vyzkoušejte použití ozdobného šití, respektive různých stehů, které vám modernější stroje nabízí. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Dotáhněte džínovou tašku detaily a zdobením Oslnivost výsledku vaší práce bude záležet nejen na péči, kterou si dáte s výběrem střihu a samotným zpracováním, ale také na stavu džínů před jejich použitím. Samozřejmě, že staré ošoupané rifle neudělají takovou parádu jako náročně zpracované džíny s pěknými detaily. Na velkých taškách je horší materiál lépe rozpoznatelný. Když tedy zvolíte menší taštičky a peněženky nebo materiál zajímavě nakombinujete, ošoupání denimu bude méně patrné. Než začnete stříhat, pořádně si promyslete, jak by měl výsledek vypadat. Nicméně konečný vzhled se dá ještě dotáhnout detaily. Mezi takové patří nášivky a nažehlovačky, výšivky, ale také například cvočky, kovové připichovací zdobení nebo odznáčky. Na riflovinu můžete rozhodně také malovat barvami na textil nebo nažehlovat termofolii. Na poutko riflí se dají jednoduše připevnit přívěsky, karabina nebo střapce. Krásně vypadají také bambule nebo krátká šňůra s dřevěnými korálky. Související články close Hobby Líbí se vám Swarovski či boho šperky z polodrahokamů? Vyrobte si je za hubičku doma video close Hobby Díru nemusíte jen zašít. Záplata může být dekorací trika i džínů video Zdroje: svetkreativity.cz, earth911.com

tag Deka Denim Džíny Kabelka Materiál Narozeniny Peněženka Vzhled

