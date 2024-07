close info Louis Vuitton x Yayoi Kusama collaboration

Ema Novotná 29. 7. 2024

Kabelky, co škodí vlasům? To snad ne, ne? Bohužel, i když se to zdá neuvěřitelné, některé kabelky zkrátka a dobře mohou vlasům nepříjemně uškodit. Jak je to ale možné? Podívejte se.

Možná se to může zdát neuvěřitelné, ale měly byste si dávat větší pozor, co se výběru kabelky týče. Mohla by totiž uškodit vašim vlasům. A budete ještě více překvapeni, že to nemá nic společného s kůží nebo s látkou, ze které je kabelka vyrobena. Záleží na tom, na jaké straně a jak ji nosíte. Jak to funguje? Podívejte. Youtube video, jak zrychlit růst vlasů, najdete na kanále DOMI Novak: Zdroj: Youtube Jak kabelka škodí vlasům Způsob, jakým nosíte kabelku, může mít opravdu velký dopad na vaše vlasy a jejich zdraví. Například, pokud nosíte kabelku na levé straně, vaše konečky budou na levé straně tenčí a více roztřepené. Vy si toho možná nevšimnete, ale váš kadeřník pravděpodobně ano. Pokud máte vlasy minimálně po ramena, možná se vám několikrát stalo, že jste si chtěly dát na ramenu tašku, ale vlasy se vám zasekly pod jejím uchem. Poté jste je musely vytáhnout, nebylo to příjemné a po pár chvílích se to stejně stalo znova. close info DeeZee zoom_in Dávejte si pozor, abyste si vždy nejprve srovnaly vlasy dozadu, než byste si na ně omylem daly popruh kabelky. Když se dlouhé vlasy zachytí pod uchem kabelky, co se stane je, že by mohlo dojít k poškození kutikuly. Také, obzvláště pokud se vám tato situace stává častěji, by vlasy mohly být náchylné k většímu a častějšímu lámání. Obzvláště se mějte na pozoru, pokud má vaše kabelka zdobený pás nebo kovový popruh. Tam se totiž vlasy často zacuchávají, a přitom může dojít ke zlomení trakce a slabším vlasům. Co tedy dělat? Je zkrátka potřeba být opatrní. Vždy, když si budete dávat tašku na rameno, se tudíž ujistěte, že v místě, kde se vlasy setkávají s ramenem, nemáte také pás od kabelky. Vlasy si buď stáhněte, nebo si vždy vzpomeňte na tento článek, a rozpuštěné vlasy si nejprve dejte na stranu, než si na rameno dáte tašku. A raději se vyhněte kabelkám s kovovými popruhy. Související články close Hobby Trendové účesy pro rok 2024: Letos povládnou mikáda a mašle ve vlasech video close Hobby Vyrobte si stylový věšák na ručníky k bazénu: Stačí vám staré žabky a provázek video Zdroje: freylish.cz, pantene.it

