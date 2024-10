Kam na houby: Přehled míst, ze kterých budete vždy odcházet s plným košíkem

Kateřina Jelínková 2. 10. 2024 clock 4 minuty video

Ne nadarmo se o Češích říká, že jsou kromě jiného také národem houbařů. Zatímco některé jiné národy netuší, proč by měli lidé něco podobného sbírat, my vyrážíme pravidelně s košíkem do lesa a chlubíme se úlovky, kde se dá. Kam nejlépe vyrazit, abychom se nevraceli s prázdnou?

V houbaření se situace mění doslova každým dnem, a tak je jen velmi těžké nalézt návod, kam vyrazit takzvaně na jistotu. Jedno bychom si ale měli pamatovat. Jde o zkušenosti dlouholetých houbařů, kteří z vlastní praxe potvrzují, že houby zvláště v sušších letech začínají růst přibližně týden až deset dní po vydatnějším dešti. Dříve prý nemá smysl pokoušet se o velký úspěch, zvláště v případě, že nejste zkušenými houbaři a sbíráte jen osvědčené hřibovité houby, v nichž se člověk téměř nemůže splést. Houbaření je zábava, ale měli bychom také znát základní pravidla. Prozrazuje je přednáška na youtube od České mykologické společnosti: Zdroj: Youtube Zapátrejte v paměti Jak najít a předem vytipovat místa, která by vás podle všech předpokladů neměla zklamat? První a hlavní radou je vlastní zkušenost. Možná si vybavíte, kam jste chodili s rodiči. Bohužel, za dlouhou dobu se ale mohly podmínky výrazně změnit. Proto ještě raději volte vzpomínky méně hluboké, případně si nechte poradit od souseda. I když se mnozí houbaři o svoje loviště neradi dělí, mohou přiblížit alespoň lokalitu, kde bývají spokojeni. Ani to ale samozřejmě ještě není záruka úspěchu. Sledujte houbařské mapy V době internetu máme velkou výhodu v možnosti prostudování speciálních map, které nabízejí předpovědi růstu hub na základě odborných rozborů, vycházejících například z vláhových a teplotních podmínek v jednotlivých oblastech republiky. Jednu takovou pro houbaře připravuje a pravidelně aktualizuje například Český hydrometeorologický ústav, ale existují i další weby, které obsluhují sami houbaři svými příspěvky s informacemi o aktuálních bohatších nalezištích. close info Shairaa / Shutterstock zoom_in Houby potřebují zejména vlhké a stinné místo. Sázka na největší jistotu Kdybyste chtěli přece jen zkusit štěstí bez větší přípravy, pak je dobré si pamatovat, že houby “pro začátečníky” najdeme nejčastěji v listnatých, případně ve smíšených lesích. Dobré bude sledovat, kde rostou duby a buky v kontaktu s jehličnany. Právě tyto lesy totiž poskytují nejlepší podmínky pro růst hub díky dostatku organické hmoty a zajištění vlhkosti. Nemusíte ani chodit příliš hluboko do lesa, mnohdy jsou výnosnější okraje lesů, paseky a místa s bohatou vegetací. Na déle neupravovaných místech Houby také hledejte na okrajích lesních školek, případně tam, kde bývalo oplocené území s minimem zásahů do lesní půdy. Najdete-li nově upravený les vyčištěný od podrostů s pokácenými starými stromy, bude dobré poohlédnout se o kousek dále. Těžká technika, kterou lesníci pro takové práce používají, totiž s největší pravděpodobností na několik let podhoubí zcela poničila. Související články close Vaření a recepty Guláš hotový za pár minut: Místo masa stačí použít tuto surovinu z lesa video close Hobby Houbová sezóna na vrcholu: V těchto částech republiky ulovíte koše plné hřibů video Nemusíte hluboko do lesa Houby tedy najdeme nejčastěji v listnatých a smíšených lesích, kde jsou stromy jako duby, buky a jehličnany. Tyto lesy poskytují ideální podmínky díky dostatku organické hmoty a vlhkosti. Oblíbené jsou také okraje lesů, paseky a místa s bohatou vegetací, kde se houby snadněji vyvíjejí. Shrňme si to Jak a kam se tedy vydat na houby, abyste se s největší pravděpodobností nevrátili s prázdnou? Nejprve se zeptejte internetu, kde jsou k dispozici vždy aktuální informace (například info.chmi.cz), a pak zamiřte na odborníky označené místo, kde máte největší šanci, že na nějakou tu houbu přece jen narazíte i za méně příznivých podmínek. A kdyby se ani potom nepodařilo naplnit košík, přesto bude jistě pomalá tichá procházka lesem osvěžující a nabije vás na další dny. Zdroje: globe24.cz, info.chmi.cz, www.nahouby.cz

