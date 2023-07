Geniální triky Francouzů, kam schovat u vody nebo na pláži mobil a peněženku

Na dovolenou u vody se těšíme celý rok. Když ale přijde na věc, vždy se objeví otázka, jak naložit s cennostmi přímo na pláži. Kam schovat hotovost, peněženku s doklady, telefon nebo klíčky od hotelového pokoje? Pojďte se podívat na geniální triky Francouzů. S nimi si na vás zloděj nepřijde!

Nic nedokáže zkazit dovolenou tak, jako krádež osobních věcí. Bohužel se čas od času nějaký nenechavec najde a odcizení mobilu nebo hotovosti je častým jevem. Pokud jste na plné pláži uprostřed sezóny, mají zloději dost prostoru k akci. A ne vždy se najde dobrovolník, který bude střežit lehátko nebo deku, zatímco vy se půjdete osvěžit do vody. Jak se tohoto rizika vyvarovat? Zkuste se řídit geniálními triky a vaše cennosti budou v bezpečí.

Inspirujte se Francouzi

Většina z nás zabalí své cennosti do ručníku nebo oblečení a doufá, že to bude před nenechavými zloději stačit. Bohužel je tento typ „schovky“ natolik známý, že už většinou příliš nefunguje. Cennosti nejsou v bezpečí ani v případě, že se je pokusíte nainstalovat na samotné dno tašky. Zloděj si totiž nebude příliš lámat hlavu s tím, co v tašce je. Prostě ji vezme celou a někde v klidu ji prohledá. Mnohem efektivnější je využít jiné skrýše.

Ve videu najdete hned 19 vtipných, ale účinných míst, kam schovat cennosti:

Zkuste to s lehátkem

Většina lidí s sebou nosí tašku, ve které má také prakticky celou potřebnou plážovou výbavu včetně cenností. Pokud se vám nechce vymýšlet důvtipnou skrýš, jednoduše tašku položte k lehátku tak, aby jeho noha chytila ucho tašky. Stejně tak můžete použít slunečník. Tak zloději znemožníte nepozorovaně popadnout tašku a prchat s ní pryč. Než totiž lup z pod lehátka dostane, zabere to nějaký čas, dost pravděpodobně si jej všimne někdo z okolí a zloděj kořist raději nechá na místě.

Plenka je super věc

Odradit zloděje můžete obyčejnou dětskou plenou. Do ní zabalte cennosti, jako byste zabalovala použitou dětskou plenu. Nejlépe ji ještě vložte do igelitového sáčku. Takto bude vypadat jako připravená k vyhození do koše a věřte, že zloděj nebude riskovat plenkovou nadílku a balíček raději přejde.

Použitou plenku si zloděj sotva odnese. Zdroj: 123rf

Mezi odpadky

Účinnou schovkou je také malá igelitová taška s odpadky. Připravte si jeden čistý uzavíratelný pytlík, schovejte do něj cennosti a vložte jej do tašky s prázdnými obaly od svačiny. O ty rozhodně nenechavé ruce zloděje nebudou mít sebemenší zájem. Na peníze zase můžete použít prázdnou neprůhlednou lahvičku od opalovacího krému. Nikoho nenapadne, že v ní není pomůcka proti spálení sluníčkem, ale finanční obnos.

