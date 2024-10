Lidé sbírají různé věci. Někdo sbírá známky, někdo sbírá mince z různých zemí, někdo sbírá hezké kameny. Jedna žena našla kámen v potoce, a ten měl hodnotu 25 milionů korun. Podívejte se.

Lidé mají různé záliby. Někdo jezdí na kole, někdo tancuje, někdo zpívá, a pak jsou tu sběratelé. Tyto lidi baví sbírat různé předměty. Každá sbírka je jedinečná, a sbírané předměty se různí. Někdo například sbírá známky, někdo mince, někdo mušle.

A někdo sbírá kameny. A jedné ženě se stalo, že šla kolem potoka, našla hezký kámen, vzala si ho domů, a nakonec se zjistilo, že nalezený kámen není jen tak obyčejný. Konkrétně má cenu 25 milionů korun. To je panečku příběh. Podívejte se, jak to bylo do detailu.

Kámen za miliony

Tento neskutečný příběh se stal v Rumunsku. Žena šla jednou kolem potoka a našla v něm pěkný předmět. Myslela si, že je to kámen. Tak si jej vzala domů a používala jej po několik desetiletí jako zarážku do dveří. Když žena zemřela, její příbuzní si jednoho dne “kamennou zarážku” prohlíželi a něco se jim nezdálo. Došlo jim, že to asi bude o něco víc než pouhý kámen. Rozhodli se tedy, že jej prodají rumunskému státu.

Když jej prodávali, nestačili se divit. Ukázalo se totiž, že tento kámen, který žena používala několik desítek let jako zarážku, je o mnoho dražší, než si mysleli. Konkrétně stál více než milion eur, což je v přepočtu zhruba 25 milionů českých korun. Jak se to stane? Když kámen analyzovali odborníci, ukázalo se, že se ve skutečnosti jedná o jantar. Jantar je vlastně tvrzená pryskyřice. Ale proč je tak drahý?

Nejdražší zarážka na světě

Jakmile odborníci analyzovali jantar, poslali jej do historického muzea v polském Krakově na podrobnější prozkoumání. Když jantar zkoumali odborníci z Polska, byli neuvěřitelně překvapeni. Zjistili totiž, že se jedná o hroudu jantaru o váze 3,5 kilogramů.

Je to tudíž zatím největší kus rumunského jantaru, který byl kdy nalezen. Právě proto, že je největší svého druhu, a také je velice starý, je tento nalezený jantar tak cenný. Odborníci se domnívají, že by mohl být starý zhruba 50 milionů let starý.

