Kameny podle horoskopu: Který byste si měli pořídit, aby vás chránil

Není kámen jako kámen. Každý je nejen jinak barevný, velký a má jiný tvar, ale také nese jiné vlastnosti. Jsou kameny, které uklidňují a přinášejí do vašeho života harmonii, ale existují i takové, které vysávají energii či dokonce přinášejí nemoci. Který kámen byste měli mít u sebe podle znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Kamenem, který vám do života přinese rovnováhu, a to jak fyzickou, tak duševní, je achát. Ten podporuje sebedůvěru. Měli byste ho tedy u sebe nosit, pokud chcete vystoupit před lidmi s důležitým projevem či poselstvím a chcete, aby vás lidé poslouchali. Také pomáhá citově nestabilním jedincům ovládat emoce.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Chcete-li dostat do života radost a lásku, pořiďte si akvamarín. Je to kámen klidu a harmonie především ve vztazích. Pokud se cítíte na dně, dopřává vám životní energii a také optimismus a hezčí pohled na život. S akvamarínem vám nebudou problémy připadat tak neřešitelné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Mimořádně mocným kamenem je ametyst, který je pro Střelce jak dělaný. Vládne neuvěřitelně ochrannou silou a má léčivé účinky. Cholerickým jedincům pomáhá zvládat návaly vzteku, stres a v neposlední řadě trpělivost. Pokud se musíte učit na nějakou zkoušku, ametyst vám pomůže se soustředěním.

Ametyst pomůže Střelcům se soustředěním. Zdroj: Shutterstock

Býk

21. 4. až 21. 5.

Chcete-li nahlédnout do svého nitra, pořiďte si Býčí oko. Tento kámen vám pomůže pochopit sebe sama a dodá vám jistotu, štěstí a úspěch. Jde o kámen hojnosti, bohatství a prosperity, měl ho u sebe mít tedy každý Býk, který chce v životě něčeho dosáhnout. Dodá vám totiž sebejistotu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pokud chcete mít naději, že vše klapne tak, jak má, je pro vás tím pravým kamenem citrín. Přináší do života naději a štěstí. Podporuje lásku a sexuální touhu. Pokud chcete zazářit v posteli, dejte si ho na poličku do ložnice a uvidíte, že efekt na sebe nenechá dlouho čekat. Také ochraňuje před manipulací.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Heliotrop přitahuje peníze, neváhejte tedy a pořiďte si ho. Posílíte jím také toleranci, zklidníte emoce, upevníte vztahy a rozeženete negativní myšlenky. Pokud trpíte neustálým pocitem viny, tak i s tím vám tento kámen pomůže. Pohlcuje negativní energie a dodává odvahu. Ochraňuje člověk před vším zlým.

Heliotrop přitahuje peníze, neváhejte tedy a pořiďte si ho. Zdroj: Shutterstock

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Každý, kdo chce žit v harmonické domácnosti, kde vládne čistá láska, harmonie a shoda, musí mít ve svém okolí křišťál. Ochraňuje před vším zlým a zvyšuje schopnost soustředit se. Podporuje dále rozvoj intuice a je výborný, když chcete od své rodiny vyhnat negativní energii. Rozvíjí intuici a podporuje selský rozum.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Magnezit je skvělý, když chcete uvolnit napětí, nahlédnout do svého podvědomí nebo si přitáhnout lásku. Pomáhá při nespavosti a také vám pomůže zklidnit myšlenky, díky kterým nemůžete usnout. Odstraňuje totiž stres a má blahodárné účinky na mozek a nervovou soustavu.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ochranný kámen jménem onyx ochraňuje před konflikty, odstraňuje předsudky, bloky a podporuje pozitivní myšlení. Navozuje pocit lásky, důležitosti a radosti. Zbavuje závislosti a udělá z vás samostatného jedince. Přináší citovou rovnováhu a mírní emotivní projevy.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Symbolem krásy, lásky a zdraví je růženín, který je nutný v případě, že chcete žít pohodový život a nechcete se nechat rozházet drobnými nezdary. Vnáší do života radost, energii a pozitivní myšlenky. Prohlubuje meditaci, zklidňuje mysl a potlačuje duševní zmatek. Pohlcuje negativní vibrace.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Tyrkys je kamenem štěstí, ochrany a vize. Zvyšuje intuici, zklidňuje emoční výbuchy a v neposlední řadě ochraňuje organismus před nepříznivými vlivy okolí. Také zahání deprese, strach a dodá vám sílu, díky které zvládnete překonat každou překážku. Ruší škodlivé UV záření, mějte ho tak vždy u sebe, když jste na sluníčku i u počítače.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Pokud chcete vidět věci takové, jaké opravdu jsou, pořiďte si sokolí oko. To zlepšuje i fyzickou a psychickou zdatnost. Chrání před konflikty a naučí vás vše řešit s chladnou hlavou. Vnáší do života radost a porozumění. Pohlcuje negativní vibrace a jeho síla vás udělá odolnějšími a stabilnějšími.