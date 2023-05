Horoskop magických kamenů: Který kámen přísluší vašemu znamení a pomůže na těle

Drahé kameny jsou pro lidi lákadlem už po staletí. Tyto kameny se totiž skvěle hodí nejen jako šperky, ale každý z nich má určité vlastnosti, které předává svému majiteli. Jaký kámen se hodí právě pro vaše znamení?

Až si budete příště kupovat kamínek na ozdobu, myslete na to, po kterém sáhnete. Není důležitý pouze jeho vzhled, ale hlavně, aby k vám ladil a souznil s vámi. Každé znamení zvěrokruhu má vesmírem dané určité kameny, které mu pomohou splnit nejtajnější přání a pomůžou od neduhů těla, co ho trápí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berany trápí problémy s kostmi, nehty, zuby, ale často je bolí i záda či hlava. Život s nimi není procházka růžovým sadem a poslouchat jejich neustálé stížnosti není nic snadného. Berani jsou pěkní hypochondři, u lékaře tráví více času, než je zdrávo. Zkoušejí nejrůznější léčby včetně síly magických kamenů. Těmi pravými kameny jsou pro ně achát, červený jaspis nebo horský křišťál.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci mívají problém se spánkem, často nemohou usnout, protože se jim honí hlavou nejrůznější myšlenky. Tito lidé by si měli do ložnice pořídit růženín. Ten jim pomůže nejen se spánkem, ale také uleví jejich bolesti zad a kloubů. Vysokému tlaku by zase měli vyhlásit válku za pomoci karneolu a se zuby jim pomůže křišťál.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci mají často problémy s průduškami a s tímto problémem jim pomáhá chalcedon. Také často ztrácejí hlas a trápí je špatné hlasivky, s čímž jim pomůže tygří oko. Lásku zase dostanou od červeného korálu. Máte-li sedavé zaměstnání, dejte si vedle počítače citrín, pohlcuje totiž škodlivé záření. S revmatismem vám pomůže tamarín.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci mívají problémy s ledvinami, měli by tedy problémům s močovým ústrojím předcházet. Nutný je pro ně pravidelný pitný režim, zdravá životospráva a v neposlední řadě pohyb. Pomoci by jim měly kameny jako avanturín, zelený jaspis nebo opál.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

U Lvů to vždy odnesou zuby a klouby. Toto znamení má také problém se zažíváním a je pro něj tedy nezbytné jíst zdravá a netučná jídla. Lvi by se totiž nejraději neustále cpali smaženým nebo sladkým, mají tak sklony k obezitě. Ideální je pro ně i občasný půst, který jim pročistí krev. Se všemi těmito neduhy jim pomůže karneol, malachit a hematit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny jsou labilní a žijí život v neustálé křeči. Jsou nervózní a přecitlivělé. Často je trápí velmi citlivá pokožka, musí tedy používat pouze přírodní produkty. Cokoliv chemického by mohlo v kombinaci s jejich kůží špatně reagovat nebo dokonce spustit atopický ekzém. Pomoci s tímto problémem by jim mohl jaspis, fialový achát a jadeit. Růžový korál jim přičaruje lásku.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy mívají problémy se srdcem a nejen, že by to spravila zdravá životospráva a sport, ale také doplňky z rubínu, granátu a diamantu. Při průjmech a zvraceních jim pomáhá tygří oko a pyrit. Když Váhy štípne komár, pomůže jim citrín.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři mají neustále rýmu a kašel. Často je sužují i jiné infekce, musí si tedy dávat pozor, s kým se stýkají, vyhýbat se velkým kolektivům a dezinfikovat si ruce. Musí tedy posilovat svou imunitu. S tím jim pomáhá křišťál. Také často trpí alergiemi, na něž je skvělý ametyst a fluorit. Na jejich přepracování je zase vhodný sodalit.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci by měli něco udělat se svým krevním oběhem a dutinami. Jaro je pro ně šíleným obdobím, jsou neustále nemocní, nachlazení a nebaví je svět. Aby se cítili lépe, měli by zkombinovat akvamarín, sokolí oko a modrý tyrkys. Modrý topaz je pomocníkem od zánětu nervů.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou náchylní ke kožním problémům, vyrážkám a nejrůznějším plísním. Pořídit by si tak měli jaspis, ametyst a tyrkys. Při depresích je osvědčeným pomocníkem turmalín a při sebepoškozování černá perla.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři by se měli zaměřit na slinivku a játra. Pokud se o tyto orgány nebudou starat, nevyplatí se jim to a vypoví jim službu. Pokud naberete sebevědomí, posílíte slinivku. S tím vám pomůže lazurit a křemen. Myšlenky vám pomůže srovnat chryzokol nebo topaz.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby mají citlivé oči, proto často nosí brýle. Trpí také na zákaly a záněty, musí tedy o svůj zrak pečovat. Nedívat se do sluníčka, používat kvalitní sluneční brýle a odpočívat od celodenního koukání do počítače. S posílením očí jim pomůže karneol, jantar a safír. Ryby mají také slabé nehty, na což je skvělý růženín.