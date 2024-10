Dávejte si pozor. Tato destinace, která je velice oblíbeným prázdninovým místem Čechů, teď není v bohulibé kondici. Hemží se to tam šváby a štěnicemi. O které místo se jedná? Podívejte se.

Ať už na toto místo jezdíte v létě, protože máte rádi moře a nechcete teplé a slunečné dny trávit ve své rodné domovině, nebo tam jezdíte v zimě se trochu ohřát a zapomenout na mráz a zimu, dávejte si pozor.

Tato oblíbená prázdninová destinace se momentálně hemží šváby a štěnicemi. Možná není od věci si příští léto nebo letošní zimu zajet někam jinam. O které místo se jedná, a proč se to tam hemží podobnou havětí?

Kanárské ostrovy

I když to mnoha čtenářům zlomí srdce, daná destinace jsou Kanárské ostrovy. Je to turistický ráj, který ročně navštěvují miliony návštěvníků z celého světa, nejen z České republiky. Letos se už na Kanáry asi nepodíváte, jelikož se tam přemnožují štěnice a švábi.

Odborníci říkají, že jedním z důvodů jsou klimatické změny. Vzhledem k tomu, že teploty rekordně narůstají, se zrychluje životní cyklus štěnic a švábů, jelikož se velice rychle adaptují.

Na Kanárských ostrovech se výskyt švábů a štěnic rapidně zvýšil.

Odborníci také zjistili, že švábi a štěnice mají momentálně větší odolnost vůči insekticidům. Na základě toho mnoho bezradných společností začalo používat nepovolené a nebezpečné biocidy pro hubení škůdců.

Jenže dané biocidy nejsou povolené z dobrých důvodů. Mohou být toxické nejen pro škůdce, nýbrž také pro lidi. Z jejich používání se stává riziko pro veřejné zdraví, jelikož tyto produkty plné chemie mohou způsobit vážné problémy, jako například otravu, podráždění nebo dýchací potíže.

Nebezpečné biocidy

Otázkou je, co je na Kanárských ostrovech momentálně větší problém. Jsou to škůdci, nebo používání zapovězených pesticidů plných chemie? I když jsou majitelé hotelů a restaurací bezradní, a ze škůdců jim hlava stojí, měli by k tomuto problému přistupovat zodpovědně a podle předpisů.

Jinak totiž riskují veliké problémy jak hostů, tak zaměstnanců, a pokud se provalí, že se v daném hotelu nebo restauraci používá nebezpečný pesticid, který způsobil otravu hostu nebo zaměstnanci, zruinuje se i image daného zařízení.

