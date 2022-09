Každé znamení má svou tarotovou kartu. Jaká je ta vaše a co to pro vás znamená?

Astrologie je ve skutečnosti poměrně komplikovaná. Náš horoskop ovlivňuje nejen datum narození, ale mnoho dalších skutečností. Každé znamení zvěrokruhu má například svou tarotovou kartu, která je varováním, na co si každé znamení má dát pozor.

Beran (21.3. - 20.4.)

Souvisí s tarotovou kartou Císař, což je karta autority, síly a vůdcovství. Varuje před tím, aby lidé ve znamení Berana nepolevovali a využívali energii této karty, ve všem, co dělají. Je nutné tuto sílu využít především pro rozdávání dobra a hlavně, vše dotáhnout do konce.

Býk (21.4. - 21.5.)

Karta spojená s Býkem je nazývána Papež nebo Velekněz. Je to náboženská postava, ale to neznamená, že Býkovi vždy radí v náboženských otázkách. Tato karta Býkovi připomíná, že by mu neškodilo rozšířit si své obzory, aby začal v některých otázkách přemýšlet jinak, než dosud. Jen tak se může Býk vyvíjet a růst.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Z tarotového balíčku náleží Blížencům karta Zamilovaní. Symbolizuje to, že by se lidé zrození v Blížencích měli zabývat vztahy, a to nejen těmi osobními, ale také přítelskými nebo pracovními. Varuje před tím, že pokud se Blíženci nenaučí komunikovat a přijímat kompromisy, jejich vztahy skončí špatně.

Blíženci mají kartu Zamilovaní. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Pro všechny zrozence v Raku může být překvapením, že jejich tarotová karta je Vůz, karta svobody. Raci jsou znamení, které se nejvíce soustředí kolem domova a rodiny a tato karta ji říká, aby našli rovnováhu mezi péčí o domácnost a svou nezávislostí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidé narození ve znamení Lva se zřejmě nebudou divit, že jejich tarotová karta je Síla. Zatímco mnoho lidí spojuje sílu se silou fyzickou, tarotová karta Síla připomíná, že při řešení životních situací může Lev využít i sílu mentální a svou intuici, na kterou někdy zapomíná.

Tarotová karta Síla je pro znamení Lva. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Velmi chytří, analytičtí a zodpovědní lidé. Takoví jsou zrozenci ve znamení Panny. Stejně jako kdokoli jiný však mohou být někdy v pokušení činit rychlá a dokonce unáhlená rozhodnutí. Karta Poustevník je zde, aby Panně připomněla, že by měla o samotě zpracovat informace ze všech úhlů, využít logiku a vrozenou intuici, v klidu, bez tlaku kolem a pak učinit rozhodnutí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy vynikají v nastolování míru mezi lidmi, nalézání rovnováhy a harmonie. Jejich tarotovou kartou je Spravedlnost. Varuje Váhy před tím, aby ve svém rozhodování neupřednostňovaly jednu osobu před druhou a byli k sobě vždy upřímní.

Spravedlnost je karta pro Váhy. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Jejich kartou je Smrt, ale žádný strach. Při výkladu tarotových karet představuje karta Smrt obvykle nějakou změnu. Určitým způsobem symbolizuje smrt jejich současného způsobu života. Štíři mohou vést velmi turbulentní životy, protože je ovládá jejich vášeň. Stejná vášeň – ve vztahu, kariéře nebo prostě v životě obecně – jim však může prospět, pokud ji budou používat zdravým způsobem.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Není velkým překvapením, že Střelec má tarotovou kartu s názvem Spontánnost. Tato vlastnost má svá pozitiva, ale může mít i nechtěné následky. Střelcům má připomínat, že i když možná chtějí jít vpřed, musí zpomalit a čekat. Je to karta zvládnutí umění trpělivosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha mohou snadnou uvíznout ve vyjetých kolejích a v určitém stereotypu. Je to dáno jejich tendencí obětovat své vášně a touhy jistotě a zabezpečení například prací, kterou nemají rádi. Tarotová karta Ďábel jim má připomenout, povznést se nad vše praktické a občas v životě dělat, co skutečně chtějí včetně zábavy a vzrušení.

Kozorohova karta je Ďábel. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1.- 20.2.)

Tarotová karta Hvězda poskytuje Vodnářům víru, naději, zdraví, léčení a inspiraci. Vodnáři rádi žijí svůj život podle svých vlastních pravidel a mohou se cítit duseni, když se vnější tlaky snaží potlačit jejich potřeby a kreativitu. Karta Hvězda jim připomíná, že překonat těžké časy mohou, pokud se spojí s vírou a se svým nejniternějším já.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pro zrozence v Rybách je tarotová karta Měsíc velmi vhodná. Představuje citlivost a schopnost vypořádat se s nepředvídatelnými situacemi. Je připomínkou toho, že by se lidé ve znamení Ryb neměli poddávat snadno svým emocím, které je mohou dostat do špatné nálady. Karta říká, aby nedrželi svou fantazii na uzdě, aby se oddali snům a představám, což jim pomůže od frustrace a depresí.



Zdroje: www.rd.com, www.teenvogue.com