Jakou kávu byste měli pít podle vašeho znamení zvěrokruhu. Budete se cítit skvěl

Nemůžete být ráno bez svého šálku kávy? Hvězdy radí, jaký typ kávy je pro vás nejlepší podle vašeho znamení zvěrokruhu. Pokud vaší kávě budete dávat přednost, budete se cítit skvěle.

Lev (23.7. - 22.8.)

Americká káva

Této kávě se říká Americano a poprvé si ho začali připravovat ve Spojených státech za druhé světové války. Silné italské espresso na ně bylo příliš intenzivní, a tak si ho přelili do většího hrnku a dolili horkou vodou. Ideální káva k popíjení a vysedávání v kavárně, což přesně odpovídá lenivějším Lvům. Ti jsou také rádi středem pozornosti a u americké kávy si budou připadat jako hrdinové nějakého hollywoodského filmu.

Panna (23.8. - 22.9.)

S mandlovým mlékem

Lidé narození ve znamení Panny přesně vědí, co chtějí a někdy jsou jejich požadavky tak trošku snobské. Uspokojit toto znamení nebývá lehké. Stejné je to i s kávou. Ideální je pro ně káva s mandlovým mlékem s kostkou ledu podávaná v malém skleněném šálku.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ledová káva

Zrozenci ve znamení Vah jsou tak nerozhodné. Přemýšlejí, zvažuji pro a proti, filtrují výhody a nevýhody. Často se stává, že čím déle vybírají, tím hůř to pak dopadne. Pro Váhy je vhodná ledová káva, podávána ve větší sklenici. Mají tak všechno v jednom, kávu, led i mléko.

Štír (24.10. - 22.11.)

Alžírská nebo finská káva

Štír není nikdy daleko od plánovaní nějaké pomsty, odvahu jim dodá alžírská káva. Do filtrované horké kávy se přidá trochu vaječného likéru a ozdobí se šlehačkou. Štíra však dobře naladí jakákoli káva s alkoholem, třeba finská, kdy se do kávy kromě vodky přidává i brusinkový likér. Zrozenci ve znamení Štíra musí mít v kávě vždycky nějaký ten cukr, jako symbol sladké pomsty.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Klasický turek

Střelec to je jezdec, který se celý den honí sem a tam, jen aby splnil všechny své projekty. Je to tak trochu i staromilec, proto mu po ránu uvařte klasického turka a do šálku dejte pěkně vrchovatou lžičku, ať je pořádně silná a Střelce nakopne.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Espresso

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou stále ve spěchu, protože mají každý den spoustu práce. Ta je pro ně jednou z nejdůležitějších věcí, proto se nesmí zdržovat ani při pití kávy. Malé silné espresso bez mléka a cukru (kdo by se s tím zdržoval) je přesně ten typ kávy, se kterou nebudou ztrácet čas při cestě za úspěchem.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Dýňové latté

Společenský a rozjařený Vodnář musí vždycky vyčnívat a stejně je to i s kávou. Na baru nebo v kavárně si nikdy neobjedná obyčejnou kávu, nýbrž sezónní specialitu. Takovou je například dýňovová káva latté s pikantním kořením. Ano, i taková káva existuje, a popíjet ji vedle vás v rušném bistru bude určitě Vodnář.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Hořká káva

Zrozenci ve znamení Ryb jsou rozkošní snílci, kteří se nechávají unášet ve víru svých fantazií. Jediné, co jim pomůže vrátit se zpět na zem a do reality všedního života je silná hořká káva. Žádný cukřík ani med, život je hořký a Ryby by si to měli uvědomit.

Rak (22.6. - 22.7.)

Vídeňská se šlehačkou

Rak patří mezi poměrně náladové znamení, které se utěšuje všemožnými sladkostmi. A sladká musí být i káva, takže jejich volba vždy jasně padne na vídeňskou kávu s pořádným kopcem tučné šlehačky.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Irská káva

Blíženci jsou vyhlášení návštěvníci všemožných oslav a večírků, nikdy pro ně není brzy na divokou zábavu. Povzbudit se potřebují už od rána, což jim splní káva s troškou alkoholu. Ideální je pro ně irská káva s kapkou irské whisky a smetanou. Ta jim dodá energii pro náročný den.

Býk (21.4. - 21.5.)

Cappuccino

Leniví a zahálčiví Býci si nejlépe pochutnají na cappuccinu. Vynikající italská káva s pěnovou čepičkou, to je to pravé rozmazlení pro Býky. Nejlepší je pro ně, když je servírována ještě do postele, kde Býci rádi a dlouho setrvávají.

Beran (21.3. - 20.4.)

Káva bez kofeinu

Bezkofeinová je jediná káva, kterou si Beran může dovolit. Je totiž tak horkokrevný a neustále rozrušený nějakým bojem, že by mu káva s kofeinem ještě více zvedla tlak. Pokud si Beran nedopatřením kávu s kofeinem dá, raději mu jděte z cesty.



