Kdy a kde rostou borůvky: Tajné tipy zkušených sběračů prozradí, kam vyrazit

Hurá na borůvky! Pokud už máte připravené ruce (i potřebné náčiní), nasměrujeme vás tam, kde borůvky ještě rostou.

Borůvky jsou drobné ovoce, které si můžete s trochou štěstí nasbírat zadarmo v českých lesích a hájích. Ovšem, musíte mít štěstí a natrefit na keře, které jsou obsypané plody. Určitě se nechystejte do Národních parků (NP) nebo Národních přírodních rezervací (NPR), kde je sběr borůvek zakázán. Pro jistotu se vyhněte i chráněným krajinným oblastem (CHKO), kde je sběr borůvek povolen, ale určitě ne ve velkém. O poznání lepší je to u Národních přírodních památek (NPP) a Přírodních památek (PP), kde žádná omezení nejsou. Ovšem našlapujte tiše a opatrně. Ať nevyplašíte zvěř a neminete borůvkový keř!

Jaké účinky mají borůvky na lidský mozek? Podívejte se ve videu:

Jižní Čechy

Kdo má v Jížních Čechách chalupu, ten vyhrál jackpot! Obzvlášť pokud si jí pořídil v okolí Lipna. Borůvkové koberce najdete zejména v lesích kolem poutního místa Panny Marie Sněžné (Maria Rast). Pokud se tam vydáte, „očistíte svoji duši“ a zároveň si užijete cestu plnou výhledů a nádherné přírody.

Pro obzvlášť svižné chodce čeká odměna v podobě sladkých borůvek. Po malé ochutnávce (a prvním vitaminovém dopingu) budete muset přiznat, že jihočeské borůvky jsou prostě bezkonkurenční!

Borůvky jsou plné vitaminu C, který posiluje imunitu. Zdroj: Profimedia

Český ráj

Pokud chcete věnovat den sběru borůvek, určitě vyrazte do „borůvkového ráje“ v okolí Drábovny nebo u Klokočských skal. Vzduch je tu čistý a příroda voní létem. Pokud chcete, můžete svou borůvkovou misi ozvláštnit o procházku do skal. Počítejte ale s náročnějším terénem – po schodech a žebřících. Totéž platí pro ty, kteří se rozhodli zajít na borůvky do Příhrazský skal. Sice se nachodíte, ale sladká odměna vás nemine!

Sběr borůvek je skvělý relax. Zdroj: Profimedia

Střední Čechy

Největší šance na borůvkový úlovek máte v oblasti mezi Trhovým Štěpánovem a Tehovem (okr. Benešov). Neprohloupíte ani, pokud zabrousíte na Kokořínsko.

Vysočina

Pokud chcete sázku na jistotu, tak je to okolí Toulcovy maštale v Boru u Skutče. Jde o skalní město plné tajných skrýší a úkrytů. Jedna pověst vypráví, že zde měl své útošitě i loupeživý rytíř Vavřinec z tvrze v Jarošově. Kolem místa je spousta cyklostezek, ale hlavně borůvčí. Takže sběrači, mějte oči na stopkách! Na své si přijdete, i když zabrousíte do Žďárských lesů!

Borůvky podporují zdraví očí. Zdroj: Profimedia

Východní Čechy

Na borůvčí narazíte i v Hradeckých lesích, zejména poblíž rybníka Výskyt.

