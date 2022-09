Tajemství profesionálních houbařů prozrazeno: Kde teď najít bedly a kde praváky

Léto se nám zhouplo do podzimu a houby rostou snad po celém Česku. Na co se při hledání zaměřovat a na jakých místech houby rostou? Pár tipů bychom pro vás měli!

Léto houbařům moc nepřálo, ale nyní si to rozhodně vynahrazují a z lesa si domů nosí plné košíky hub. Prvopočáteční nadšení se mění ve větu: „Kdo to zase bude čistit?!“, ale i to k houbaření patří. A v zimě se sušené houby nebo zamrazené balíčky v mrazničce velice hodí!

Takový úlovek každého houbaře potěší! Zdroj: Kristýna Průchová

Co v lese nevynechat

Každý houbař má svá místečka, kam chodí „na jistotu“, protože pokud v dané lokalitě existuje podhoubí, je pravděpodobné, že se zde budou houby vyskytovat opakovaně. Ale ne vždy se člověk dostane tam, kde to zná, a někdy musí improvizovat. V neznámém lese se zaměřte na roklinky, kde se zdržuje vlhkost a většinou tam moc nefouká. Neprohloupíte, když se budete také soustředit na mechové koberce, kde se taktéž udržuje příjemná vlhkost, která je pro růst hub ideální. Jestliže lezete do svahů, namáhejte svá těla zejména na těch jihozápadních a severozápadních. Houby všeobecně nemají rády otevřená prostranství, tudíž vítr a sucho. Na podzim se vydejte spíše do hlubšího lesa a to z důvodu, že okraje snadněji a rychleji vychladnou.

Na hřiby nejčastěji narazíte v lesích bukových, po kozácích pátrejte mezi břízkami. Klouzek smrkový se vyskytuje poblíž modřínu opadavého, bez něho to nejde. Každý houbař preferuje různé houby, proto vezměte atlas hub do ruky a vše potřebné si nastudujte. Mykologie dokonce rozeznává 13 druhů lesů!

Uvidíte-li houbu, omrkněte i okolí, zda nemá v blízkosti rodinku. Když vám zdraví dovolí, zkuste se rozhlédnout i z pozice „bobku“, jiný úhel pohledu při hledání hub velmi pomáhá.

V dnešní době existuje mnoho houbařských aplikací, na které ale nikdy 100% nespoléhejte!

Houby mají rády vlhko. Zdroj: shutterstock.com

Otrava houbami

Po pozření jedovaté houby nastoupí reakce. Reakce mají různý charakter, samozřejmě podle druhu houby. Může se jednat například o neurotoxický syndrom, muskarinový syndrom nebo gastroenteritický syndrom. Nezapomeňte zajistit zvratky postiženého, aby se mohl udělat rozbor.

Sbírejte jen houby, které dobře znáte. Jestliže s sebou máte při sběru děti, neochutnávejte je před nimi! Pokud najdete „hořčáka“ a nejste si jím jistí, ochutnávku vykonejte nenápadně.

Kde rostou?

Jihočeši hlásí plné košíky, ať je to kdekoliv. Taktéž je to i na Sokolovsku, Kraslicku nebo u Mariánských Lázní. Krásné houby naleznete i ve Zlínském kraji u Vizovic nebo Vsetína. A klasika Středočeského kraje u Mníšku pod Brdy, tam je to také samý sametový kloubouček.

Naopak v okolí Staměřic ve Zlínském kraji hlásí houbaři bídu. Totéž platí i u Rudy u Rakovníka. U Berouna se žádná hitparáda také nekoná.

Zdroje: www.expresfm.cz, www.toprecepty.cz, www.nahouby.cz