V jaké části republiky jsou momentálně největší houbařské žně? Kam se vypravit?

Vysoké teploty a dostatečná vlhkost. Tyto dva faktory zaručují, že houbaři mají nyní doslova žně. Kam se na houby vypravit?

Zdroje: www.ohoubach.cz, www.chmi.cz, www.intersucho.cz, zpravy.aktualne.cz, houby.naturatlas.cz

"Nečekal jsem, že to bude kdovíjaké a vzal jsem si jen menší košík. Ale hřiby dubové se rozhodly, že doženou, co zameškaly. Byla jich plná stráň." Takto se na diskuzním fóru stránky ohoubach.cz radoval novopečený majitel hřibů s přezdívkou Kraken. Ve svém komentáři odpověděl na otázku všech milovníků hub. Rostou?

Co houby potřebují

Růst hub obvykle kopíruje místa s vysokými srážkami. Dalším faktorem je ale také vlhkost půdy. Pokud je lokalita dlouhodobě suchá, i přes vydatný déšť houby nevyrostou. Kombinací srážkové mapy Českého hydrometeotologického ústavu a mapy sucha ČR si tak můžete lehce vyhodnotit, kde se houby s největší pravděpodobností aktuálně nacházejí.

Jak houby sbírat

Podhoubí je úžasný systém, který propojuje kořeny mnoha rostlin. Ty jsou schopné mezi sebou komunikovat a vyměňovat si živiny. Není divu, že se spousta houbařů bojí vyndat celou houbu z půdy a raději ji u země odřezávají. Podle mykolologa Petra Kohouta je to však zbytečné. „S podhoubím houbu nikdy nevyndáte, toho se nebojte. Podhoubí vždy zůstane v půdě. Doporučuji spíše vyndat celou houbu a jamku po ní zahrnout okolním opadem," vysvětluje.

Kam na houby

Podle předpovědi ČHMU nás až do konce měsíce čeká proměnlivé počasí. To znamená, že houby by měly stále růst.

Na houby v Praze a středních Čechách

Podle webu houby.naturalatlas.cz, kde si houbaři radí, kam na lov, je situace v Praze a středních Čechách nestabilní. Klíčová je totiž lokalita. „17.7. Brdy. Hostomice. Běštín. NIC!!!!,” stěžuje si paní Marta. V příměstských pražských parcích a lesích se však houby nalézt dají. Vyrazit můžete do Krčského lesa, Divoké Šárky, Stromovky nebo na Ládví. Zrovna zde našel houbař Dušan asi dvacet nečervivých babek.

Vysočina, Pardubicko a Královéhradecko

Vysočina potvrzuje, že je rájem houbařů. Lovci informují, že v lesích najdete kováře, hřiby, lišky, růžovky, praváky, holubinky i babky. Po kilech můžete sbírat houby i na Pardubicku a Královéhradecku. „Včera na začátku lesa, jen na půl hodinky a jeden plný koš. Hřiby, křemenáče, kozáci, babky a dvě bedly,” chlubí se se svým úlovkem Vendula.

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Houbaři z Beskyd asi zažívají jednu z nejhorších sezón. „Směr Bumbálka, Masarykova chata, ani houbička. V lese sucho, asi jsem byla na špatné straně. Borůvčí u cest, v lese nizoučké, borůvky jen na zob,” komentuje svůj neúspěšný výlet na serveru houby.naturalatlas.cz Mary. S ní souhlasí i další nadšenci z Olomouckého kraje, kteří v poslední době navštívili Jeseníky.

Zlínský a Jihomoravský kraj

I když je Jižní Morava jednou z nejsušších lokalit u nás, i odtud si můžete odnést praváky, lišky, kozáky a růžovky. Houbaři podle aktuálních zpráv narazili i na oblíbené křemenáče, holubinky a babky. Stěžují si však na fakt, že jsou houby „ožrané“ od slimáků.

Liberecký a Ústecký kraj

Hřiby, křemenáče, modráci, suchohříbky, růžovky a babky. V Libereckém kraji se za poslední víkend rozjela sezóna naplno. V Ústeckém kraji je ale situace opačná. „V lese je to špatné, žádný růst, ani prašivky. Masáci teprve začínají, ale strašně málo. Hřiby a ostatní vůbec nic,” informuje své houbařské kolegy Vlastimil. Záleží však na dané lokalitě. „Dnešní odpolední houbaření. 1,5 hodiny téměř nic, pak jedno místo a radost pohledět," raduje se ze svého úlovku Martin Š.