V kolik hodin byste měli chodit spát? Každé znamení zvěrokruhu to má jinak

Každý jsme naprogramován určitým způsobem, máme svůj soubor preferencí a principů. Některé jsou tvarovatelné, jiné nám zůstávají po celý život. To platí pro to, co jíme, jak reagujeme na situace, co nosíme, a dokonce i to, jak spíme. Hvězdy určily, kdy je pro nás nejlepší hodina uložit se ke spánku. Jak je na tom právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je mládě zvěrokruhu a stejně jako jedináček si Beran rád přijde na své. Vystačí si se čtyřmi až pěti hodinami spánku denně, takže může vlézt do postele až ve 3 hodiny ráno a druhý den stále fungovat. Z dlouhodobého hlediska však Beran může trpět nedostatkem spánku a být mrzutý jako skutečně rozmazlené dítě. Čtyři až pět hodin spánku je málo, snažte se alespoň pár dní v týdnu naspat více.

Býk (21.4. - 21.5.)

Protože Býk potřebuje alespoň sedm hodin spánku, mělo by toto znamení odejít do postele do 23 hodin. Býk obvykle potřebuje ráno více času, aby se cítil plně vzhůru, zahájení procesu probouzení v 6 hodin je pro toto tvrdohlavé znamení nejlepší. Býk také potřebuje jemné probuzení, aby se připravil na dobrý den.

Býk potřebuje jemné probuzení. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci, v nichž se věčně odrážejí dvě osobnosti, potřebují 2 až 12 hodin spánku, což znamená, že v průměru by získat šest hodin. To znamená, že by měli chodit spát nejpozději v 1 hodinu. Tito lidé milují neustálou konverzaci, proto je důležité, aby se před spaním odpojili, jinak riskují, že nikdy neusnou. Meditace a odpoutání se od elektronických zařízení je klíčem k tomu, aby Blíženci získali klidný spánek.

Rak (22.6. - 22.7.)

Domácký Rak potřebuje vyživující prostor pro spánek a alespoň osm hodin zavřených očí, aby se cítil odpočatý. To znamená, že by měl ve 23 hodin odplouvat do říše snů. Rak si ve skutečnosti vede lépe, pokud spí devět až deset hodin, ale získat tolik času není vždy reálné.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lidem ve Lvu se nejlépe daří, pokud spí sedm hodin, ale někdy jim stačí i méně, takže jít spát o půlnoci je pro Lva ideální čas. Pokud potřebuje dohnat nějaký spánkový deficit, vyžaduje ke spaní úplnou tmu. Vhodná je pro něho maska na spaní nebo zatemňovací, takzvané blackout závěsy.

Lvi potřebují ke spánku tmu. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Zrozenci v Panně vydrží spát pouhé tři hodiny, takže se mohou několik nocí v týdnu vrátit domů ve 4 hodiny ráno a vstávat v 8. Samy pak ucítí, kdy je třeba jít spát dříve, aby získali potřebnou energii.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé ve znamení Vah musí jít spát před jedenáctou hodinou. Tráví tolik času hledáním rovnováhy a snahou, aby je všichni milovali, že jsou na konci dne psychicky vyčerpaní a potřebují dostatek času na „dobití baterek" – nejlépe v krásném prostoru na spaní.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři obecně nespí dobře a mají problém se ráno probudit. Aby se vyspali osm hodin a měli hodinu na pomalé probouzení, měli by jít do postele do 22 hodin. Jsou šťastní a extrémně pohodlní, a když musí jít do postele pozdě, nevadí jim spát až do pozdního dopoledne.

Každé znamení zvěrokruhu potřebuje jiný počet hodin ke spánku. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec by měl v průměru spát alespoň šest hodin za noc, což znamená, že by měl jít spát nejpozději v 1 hodinu. Je to však vysoce nabité znamení, které může celé dny mít jen minimum spánku a stačí se dobít během pouhých šesti hodin.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh musí mít pravidelnost, tedy sedm až osm hodin spánku bez ohledu na to, kdy jde spát. To znamená, že pokud musí vstávat v 7 hodin do práce, musí být v posteli nejpozději o půlnoci.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři bývají fyzicky i duševně nejenergičtější ze všech znamení zvěrokruhu, což znamená, že toto znamení může pravidelně chodit spát ve 3 hodiny a stále může druhý den podávat výkon, jako kdyby spal osm hodin. Často potřebují unavit, pomůže jim i meditace, horká koupel nebo jóga před spaním.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Introspektivní Ryby tráví spoustu času ve své hlavě a mohou spát klidně od osmi do osmnácti hodin denně. To však většinou není reálné, deset hodin ale potřebují. Ideální je, když si jdou lehnout už v 9 hodin večer.



