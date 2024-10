Máte auto a patříte mezi zkušené řidiče? Pak vás tahle věc možná překvapí….

Každý řidič má svůj styl řízení. Někdo je opatrný a raději jede pomalu, aby náhodou neohrozil sebe a své spolujezdce. Pak jsou tací, kteří rádi „šlápnou na plyn“ a užijí si jízdu jako jezdci Formule 1.

No a pak jsou řidiči, kteří to mají od každého trochu – někdy jedou opatrně a jindy si užijí jízdu s větrem ve vlasech. Jak jste na tom vy? „Já určitě třetí typ. Mám malé děti, takže jezdím opatrně. Ale když jsem v autě sám, pustím si hudbu, klidně na to občas „šlápnu“,“ říká Miloš z Pardubic.

Autor videa, Advance Driving School, vám řekne pár faktů o předjíždění. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Výjimky potvrzují pravidlo

Bohužel ne všichni na silnici mají stejný temperament (a zodpovědnost) jako vy. Můžete natrefit na blbce, který vás vytroubí nebo dokonce i hulvátsky vytlačí z vozovky. Stejně tak ale můžete mít „na krku“ šneka, který se šine rychlostí kroku a vám tečou nervy, protože musíte být za půl hodiny na chalupě, kam přijdou řemeslníci…

Silniční předpisy jsou kruté a neznají slitování. Nicméně jsou určité věci, které byste měli znát. Například víte, že za určitých okolností můžete přejet tlustou nebo dokonce i dvojitou čáru?

Předjíždění za plnou čarou

Tak pěkně popořádku. Předpisy mluví jasně: Plnou čáru je zakázané přejíždět nebo jí nákladem nějak přesahovat. Ovšem, je tu výjimka! Pokud chcete, můžete předjet motocyklistu nebo dokonce auto, ale jen za podmínky, že vše se odehraje v pravém pruhu, ve směru jízdy a při předjíždění se nedostanete za středovou čáru!

Plnou čáru můžete přejet v případě, že odbočujete například do areálu firem, garáží, dvorku, soukromé parkoviště nebo polní cestu. V každém případě se ale musí jednat o místo, které leží mimo pozemní komunikaci!

close info Profimedia zoom_in Za určitých okolností lze přejíždět i dvojitou čáru.

Dvojitá čára

Jednoduchou i dvojitou plnou čáru můžete přejet také v případě, že na zastávce stojí autobus, který zpomaluje provoz a vy ho potřebujete objet. Ovšem pozor! Objet autobus nemůžete v případě, že zastaví v zastávce umístěné ve vozovce (tedy bez nástupního ostrůvku). Pak vám nezbyde nic jiného, než že si dáte některý z cucacích bonbonů a počkáte, až cestující ukončí výstup a nástup a vozidlo se (konečně!) rozjede po své trase.

Pozor na B21

Při předjíždění vám může do vašeho záměru „hodit vidle“ značka B21- Zákaz předjíždění. Její zákaz je nesmlouvavý a jak se říká, už jej „neokecáte“. Jedinou věc, kterou můžete předjet, jsou „nemotorová vozidla“, tedy třeba cyklisty. Předjížděčku můžete použít i na chodce, jezdce na zvířatech nebo motocykly (tedy bez postranního vozíku). A to zase není tak špatné skóre!

Tučné pokuty pro nepřízpůsobivé

Říká se, že čas jsou peníze. Ale taková „předjížděčka“ mimo zákon vás může přijít pěkně draho. Pokud budete ignorovat značku B21, může vás to stát 5 – 10 tisíc korun. Horší ale je ztráta bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až rok. Při přejetí plné čáry si můžete vysloužit blokovou pokutu 2 000 korun. Není to moc, ale když se to nakupí, pak to může nahradit vaši dovolenou u moře. A to je přeci škoda!

Zdroje: www.modulservis.cz, www.autoweb.cz