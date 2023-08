Na houby chodit ráno? Není to tak úplně pravda. Odborníci boří mýty

Houbařská sezóna se blíží a každý houbař chce získat ten nejlepší úlovek. Pochutnat si na čerstvých lesních pokladech a nějaké si také nasbírat do zásoby. Traduje se, že houbaření časně z rána je nejlepší. Je to ale skutečně pravda? Co na to odborníci?

Traduje se, že nejlepší je na houby vyrazit takřka za rozbřesku s prvním kohoutím zakokrháním. Jedině tak máte zaručen ten nejbohatší houbový úlovek. Je to ale skutečně pravda? Odborníci tvrdí něco jiného. Sbírejte jen ty ověřené Kolem houbaření se traduje spousta mýtů a pověr. Některé mohou být až životu nebezpečné. Třeba tvrzení, že houba okousaná od zvířat a slimáků je zaručeně jedlá, je holý nesmysl. Vždy byste se měli držet zásady, že sbírat se mají houby, které poznáte naprosto bezpečně. Houby, u kterých si nejste jistí, ponechejte raději v lese. Můžete tak předejít neštěstí. A protože je opakování matka moudrosti, nezaškodí se na ty nejběžnější houby našich lesů podívat. Poznáte je všechny? Zkuste si své znalosti ve videu: Houbaření je uklidňující záležitost. Toulky po lese na čistém vzduchu dokáží divy, a pokud máte štěstí, ještě si domů přinesete malé lesní bohatství. Kdy je tedy podle odborníků nejlepší jít do lesa, abyste našli co největší úlovek? Ráno, nebo večer? Vzít les útokem ihned ráno má své opodstatnění, ovšem ne z mykologického hlediska. Na tom, že by houby rostly ráno ve větším množství, není ani zrnko pravdy. Důvod, proč do lesa vyrazit brzy ráno, je mnohem jednodušší. Budete v lese dřív než ostatní houbaři, kteří by vám mohli drahocenný voňavý poklad vysbírat. Chvátat do lesa nemusíte, pokud máte svá osvědčená sběratelská místa, o kterých ostatní houbaři nevědí. V takovém případě seberete svůj poklad kdykoliv během dne. Každá denní doba má jinou výhodu. Kdy budete houby sbírat je v podstatě jedno. Ráno ale máte větší šanci, že ještě nebudou vysbírané. Zdroj: 123rf Kvalita je znát Ranní procházka, zejména v letních měsících, bývá zpravidla příjemnější. Není ještě takové horko, díky spadané rose se klobouky voňavých hub lesknou do dálky, takže jsou lépe vidět. Ráno jsou houby také v mnohem lepší kondici než k večeru. Plodnice jsou pevnější, přírodně zchlazené, i to je nejspíš důvod, proč u nás mýtus o ranním sběru hub zdomácněl. Na druhou stranu plodnice houby stále roste, zatímco ráno její klobouček sotva vykoukne nad jehličí, později odpoledne bude úlovek zase o pár milimetrů větší. Sbírejte jen ty vám dobře známé houby. Zpracujte si je i do zásoby. Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock.com A jak je správně sbírat? Spousta lidí v lese nechává odkrojky hub v domnění, že z nich vyrostou houby další. To je nesmysl. Stejně jako není dobré houbu odřezávat přímo u mechu. Zbytek houby, který na místě růstu ponecháte, uhnije a zamezí tak novému růstu houby. Nejlepší je nohu opatrně vykroutit a ono místo zakrýt mechem nebo jehličím, aby nevyschlo a byla šance na další úlovky. Čtěte také: 3 nejlepší nálevy na nakládané houby podle mojí babičky. Chutnají fantasticky! Čtěte také: Poctivá houbová omáčka podle receptu mojí babičky: Přidávala tajnou ingredienci Zdroje: www.youtube.com, plzensky.denik.cz, zivotvcesku.cz, www.ahaonline.cz