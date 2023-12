close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 20. 12. 2023 12:46 clock 2 minuty video

Vrátit se po dlouhém dni do práce domů a uvědomit si, že ještě musíte vyprat prádlo, může být nesmírně vyčerpávající. Co když praní prádla večer může být opravdu škodlivé pro vaše zdraví a pohodu? Co když je v rozporu s některými starými pověrami? Kdy je lepší prát – ráno nebo večer?

Tajemství měsíčního světla Staré pověry nám často předkládají neotřelé pohledy na naše každodenní rutiny, a právě jednou z nich je i praní prádla večer. Podle těchto pověr je večerní praní považováno za nevhodné z důvodu vyšší vlhkosti v ovzduší, která může ovlivnit sušení prádla. Kdo by to byl řekl, že i naše babičky měly vztah k mikroklimatu a meteorologii? Navíc se říká, že prádlo praly večer jenom čarodějnice. Kromě toho, staré pověry tvrdí, že slunce zapadá s energií, která může prádlo ovlivnit a zpomalit jeho schnutí. To zní skoro jako vytržené z příběhu science fiction, že? Ale co když je v tom něco víc? V dnešní moderní době se nám může zdát, že staré pověsti nemají praktický význam. Jsme obklopeni technologiemi a elektronikou, díky kterým můžeme prádlo vyprat a usušit kdykoliv chceme. Nicméně, pokud se podíváme blíže, můžeme najít fascinující spojení mezi starými tradicemi a vědeckými poznatky. Vědci nám totiž potvrzují, že vlhkost ve večerních hodinách může skutečně ovlivnit rychlost schnutí prádla. To může být zvláště důležité v obdobích se změnami počasí, kdy je potřeba prádlo usušit co nejrychleji. V čem pere a co používá Domi Happy se dozvíte v jejím YouTube videu: Zdroj: Youtube Polední praní Ideální dobou pro praní prádla je poledne. Proč zrovna toto období? Odpověď je jednoduchá – dostatek světla a teplo poledního slunce. Tyto přirozené elementy poskytují ideální podmínky pro účinné odstranění skvrn a rychlé schnutí prádla. A co je ještě fascinující? Existuje přesvědčení, že oděvy sušené na slunci mají léčivé vlastnosti. Ano, slyšíte správně. Prý přenášejí sluneční energii na svého majitele a chrání ho před nemocemi. Je to jako kdyby si oblékl svůj vlastní zářivý štít zdraví. Kdo by to byl řekl, že? Související články close Domov a bydlení Vánoční úklid snadno a bez námahy: Úspěch tkví v chytrém rozdělení prací, zvládne to každý video close Domov a bydlení Letos zabalte dárky originálně: Stačí vám k tomu vidlička a stuha. Je to geniálně jednoduché Zdroj: rd.com, housedigest.com

tag Pověra Praní Vlhkost

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít