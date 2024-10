Mobilní telefony jsou neuvěřitelnými pomocníky, ale jak to tak ve světě bývá, nic netrvá věčně. Jednou přijde čas, kdy je potřeba investovat do nového. Podívejte se, kdy vyměnit mobil.

Mobilní telefon momentálně vlastní prakticky každý. A existují dva extrémy lidí, kteří vlastní mobil. První extrém jsou lidé, kteří vyměňují telefon podle módy a perfektně funkční dva roky starý telefon vymění hned, jak se na trhu objeví nový model. Druhý extrém jsou lidé, kteří dělají naprostý opak. Mají jeden telefon celý svůj život, a ne a ne jej vyměnit. Ať už jste součástí první či druhé skupiny, nebo jste se umístili na zlaté střední cestě, je dobré vědět, kdy je opravdu potřeba telefon vyměnit. Podívejte se na varovné signály, které vám prozradí, že nastal čas vyměnit telefon.

Youtube video, jak poznat, že váš mobil je hacknutý, najdete na kanále ZEK:

Zdroj: Youtube

Kdy vyměnit mobil

Váš mobil je chytrý. I když bude trochu přesluhovat, vždy vám dá najevo, kdy se blíží jeho konec. První známka toho, že vám mobil pomalu, ale jistě umírá, je rychle se vybíjející baterie. Pokud si například večer nabijete naplno telefon a druhý den dopoledne je již baterie skoro vybitá, je to náznak toho, že se blíží jeho konec.

Další varovný signál je, že je pomalý. Správně by měl reagovat prakticky ihned, jakmile například píšete zprávu, otevíráte aplikaci a podobně. Pokud však telefonu trvá, než začne reagovat, je to známka toho, že to s ním nevypadá nejlépe.

close info Shutterstorkc / Shutterstock zoom_in Jeden z příznaků, že váš telefon již dosluhuje, je, že se neustále a rychleji vybíjí.

To, že se váš telefon blíží do finiše, poznáte i podle toho, že port pro nabíjení nebo sluchátka funguje přerušovaně nebo vůbec. To může být lehce zavádějící, jelikož ne vždy je problém v telefonu, nýbrž ve sluchátkách a nabíječce. Pokud si ale pořídíte novou nabíječku, nebo nabíječka funguje, když se s ní snažíte nabít jiný telefon, je jasné, že problém je v telefonu.

Poslední varovný signál

Jak poznáte, kdy je definitivně rozhodnuto, že se váš mobilní telefon navždy vypne? Tak, že se přehřívá. Pokud si všimnete, že je váš telefon tak horký, že jej už prakticky nemůžete ani držet v rukou, je to zkrátka rozsudek.

Bude horký, i když jej nepoužíváte. A v tomto případě je to opravdu varovný signál, jelikož pokud jej urychleně nevyměníte za nový, mohl by explodovat. Doslova a do písmene. Dávejte si tudíž pozor, a pokud pozorujete tyto náznaky již delší dobu, investujte do jiného zařízení.

Zdroje: www.mobilmania.zive.cz, www.fastweb.it