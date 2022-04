Keltský horoskop: Který posvátný strom odpovídá vašemu znamení a co z něj máte?

Keltové překvapivě nehledali osud ve hvězdách, ale ve stromech. Každé znamení je podle nich spojeno s určitým druhem stromu. Ty totiž nosí sílu a moudrost. Každý strom přináší člověku jiné vlastnosti a my vám prozradíme jaké.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beranům je předurčena bříza. Jsou díky ní houževnatí a schopní překonávat všechny překážky, které jim život přinese. Naučí se přinášet oběti a být dobrými a svědomitými přáteli. Občas na někoho působí chladně, ale není to tak, jen neradi ukazují emoce. Občas jsou totiž lítostiví a melancholičtí.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ideálním stromem pro Lva je jeřáb. Lev je totiž stejně jako on individualista, nerad se podřizuje a chce si všechno dělat po svém. Zapomeňte na kolektivní aktivity. Lev pod nadvládou jeřábu spíše vymyslí, jak zabránit válce nebo vynalezne lék na rakovinu. Z těchto jedinců se stávají vědci či úspěšní podnikatelé.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou šarmantní lidé, kteří patří mezi oblíbené baviče a řečníky. V kolektivu jsou velmi oblíbení a v lásce dominující. Mají často umělecké nadání a jsou kreativní. Milují zvířata a přírodu, která jim dodává energii. Jsou však často emočně labilní a v soukromí nevíte, co od nich očekávat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Olše je tvrdá, drsná a perfektní, stejně jako Býci, kterým vládne. Lidé, jejichž osudovým stromem je olše, jsou vždy stoprocentní. Nikdy nic nedělají napůl a jsou perfekcionalisti. Pohrdají slabými jedinci a nesnáší ukázku slabosti. Nikdy se nevzdávají a překonávaní překážek je pro ně zábavou a hnacím motorem.

Podle Keltů má každé znamení zvěrokruhu souvislost s určitým stromem. Zdroj: Shutterstock

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panna je takovou vrbou. Vyslechne, pochopí, poradí a umí se vcítit do duše jiného člověka. Bohužel toho ostatní zneužívají a vysávají z něj energii, což ho často oslabuje. Navenek tito lidé tak působí často smutně, unaveně, nezdravě a tajemně. Jsou také náladoví a občas umí udělat i velkou plačtivou scénu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozoroh je komunikativní jedinec a jeho osudovým stromem je hloh. Díky němu jste spontánní, vtipní a veselí. Zajímáte se o své okolí a vždy podáte pomocnou ruku. Sice se občas zdá, že nevíte, která bije, ale není to pravda. Víte to moc dobře. Jen se nezapojujete do věcí, které vás nezajímají.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ne nadarmo se říká, že jste tvrdohlavý jako dub. Jak není po vašem, je zle. Ctí vás ale pořádkumilovnost a ochranářství. Milujete zajímavosti o naší vlasti a baví vás věda i příroda. Motivuje vás soupeření a nemáte pochopení pro lháře a podvodníky. Sám jste čestný a poctivý člověk.

Kelti žili v úzkém spojení s přírodou a znali mnohá její tajemství. Zdroj: Shutterstock

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Cesmína je strom, který je známý svou vůdčí schopností. Stejně tak i vy vyhledáváte vysoké cíle. Jste soutěživí, draví a ambiciózní. Také ale srdeční a vřelí. Většina lidí, jejichž osudovým stromem je cesmína, věří v Boha. Modlí se, věří v duchy i anděly a v neposlední řadě si myslí, že se po smrti převtělí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Líska je silně spjata s Vodnářem. Jde o lidi, kteří mají výbornou paměť, jsou inteligentní a mají organizační schopnosti. Většinou jsou tedy ve vůdčí pozici a k tomu, aby byli šťastní, potřebují, aby je někdo obdivoval a vzhlížel k nim. Líska touží po péči a lásce stejně tak jako Vodnáři.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Rak a vinná réva vyzařují chlad a nedostupnost. Jejich názory jsou drsné, neempatické a občas si lidé ve spojení s touto rostlinou protiřečí. Mnoho lidí je považuje za bájné lháře a ve společnosti nejsou příliš oblíbení. Touží totiž po bezmezném obdivu a vždy je musí někdo pochválit, aby měli lepší den.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Rákos a Štíři se nikdy nesmíří se lží a budou hledat pravdu tak dlouho, dokud ji nenajdou. Nesnáší neorganizovanost, spontánnost a jejich smysl pro humor je na bodu mrazu. Jsou vždy přehnaně korektní a jejich největším odvazem je dát si na dovolené mojito. Mají rádi klid a stereotyp.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Černý bez je osudovým keřem pro lidi ve znamení Ryb. Ti jsou extrovertní, je jich všude plno a mají krásnou tvář. Stejně je na tom i černý bez, jeho květy jsou krásné, košaté a plné, ale ve finále brzy odkvetou a jejich krása uvadne. Stejně je to i u lidí, jejich duše tak krásná není a brzy se to tak pozná.