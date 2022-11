Kletby podle znamení horoskopu: Jakou zátěž si nese právě vaše znamení?

Vesmír každému znamení přichystal jakousi kletbu, která ho provází celým životem. Sice ji nemůžete ovlivnit, ale můžete se alespoň dozvědět, na co si dát pozor, a docílit tak toho, aby byly její důsledky a dopady co nejmírnější.

Každé znamení zvěrokruhu má dáno do vínku jisté trápení, které ovlivňuje celý jeho život. Pojďte se podívat na to, na co by si mělo dávat pozor právě vaše znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani neumí vystoupit ze své komfortní zóny a rádi plavou proti proudu, často se tak setkávají s nepochopením od ostatních lidí. Jsou to velcí idealisté a mají velký šmrnc a styl. Bývají často vzory pro své okolí, což je staví do pozice, která nese zodpovědnost a tu bohužel Berani moc rádi nemají.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi mají neustále pocit, že nemají dost. Nikdy je nic neuspokojí. Mohou vydělávat milióny, přátelit se s nejmocnějšími lidmi světa a vést mezinárodní společnost a stejně budou chtít víc. Je to obrovské prokletí, ale i motivace, která je žene neustále dopředu. Pokud však včas neuberou, mohlo by je to stát zdraví.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou jemní a duchovně založení, tudíž velmi citliví. To je jejich největším prokletím. Neustále pláčou a ublíží jim vše, co jim řeknete a není to dostatečně pozitivní. Na Střelce musíte být neustále milí, něžní a hodní nebo se zhroutí. Zrozenci ve Střelci by měli nasadit trochu hroší kůži, nebo to budou mít v životě extrémně těžké.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si nevidí do pusy a řeknou vše, co mají na jazyku, což je jejich velkým prokletím. Všechny proti sobě nakonec popudí a naštvou je svou upřímností. Neumí odhadnout, jak se v jistých situacích chovat, což je dost často trapas nebo ostuda. Býci bývají označování za netaktní osoby, což je třeba snažit se aspoň trochu změnit.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou pomstychtivé a zákeřné. Jsou náladové a když se jim nedaří, pocítí to všichni okolo. Panny potřebují být neustále středem pozornosti a nelichotíte-li jim dostatečně, budete na jejich černé listině, což určitě nechcete.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velmi společenští a milují zábavu. Jejich prokletím však je, že neumí udržet tajemství, ani podržet své přátele. Vztahy berou povrchově a přátele mají na zábavu a ne na řešení trablů. Sami si vše také řeší sami, tudíž to očekávají i od ostatních.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou tak inteligentní, že ač se sebevíc snaží, neumí se bavit s normálními lidmi. I když se snaží vtipkovat, ostatním to připadá trapné, a když se snaží bavit o obyčejných věcech, vždy sklouznou k odborné přednášce. Lidé to po čase začne štvát a chudák Blíženec zůstává sám a nepochopený.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou tak hodné a pracovité, že je každý využívá. Je to tak strašně snadné, že si ani jejich přátelé neumí pomoci. Váhy jsou totiž tak naivní, že k tomu samy vybízejí. Bohužel jim většinou svým chováním ublížíte a ony se pak uzavřou do sebe.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nemají štěstí v lásce. Nikdy nepoznají, co je to za pocit někoho skutečně milovat. Tyto city neznají, i když by rádi. Je to jejich prokletí. Maximálně se tak umí s někým cítit dobře, ale to je vše. Pokud tedy chtějí mít vážný vztah, musí partnerovi lhát a říkat mu, že ho milují, i když to tak necítí.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se neumí s nikým naladit na jednu notu. Neustále jsou tedy vyčleněni ze společnosti, i když se sebevíc snaží zapadnout. Nikdo nechápe jejich humor, ani myšlenkové pochody. Lidé si o nich tudíž často myslí, že jsou hloupí. Není to ale tak, jsou jen nepochopení.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři neustále mluví. Mluví často a bohužel i o věcech, kterým nerozumí. Myslí si, že znají odpověď na každou otázku a že na vše mají správný argument. Samozřejmě to tak není a působí tak trapně a otravně. Se Štírem si nikdy nepopovídáte, on totiž bude mluvit a vy mlčet. Nepustí nikoho ke slovu, protože ho vaše názory vlastně ani nezajímají.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou bez jakýchkoliv pravidel. Milují volnost a přirozenost. Jsou nesystematické a neuznávají věrnost. Nikdo přece nemůže nikomu patřit. Pokud si tedy najdete Rybu, zapomeňte, že vám bude věrná. Nesnažte se jí změnit, budete zklamaní. Buď si zvykněte na její styl života, anebo běžte o dům dál.