Klikařky podle horoskopu: Tyhle ženy mají štěstí, i když to vůbec nepochopíte

Někomu se smůla doslova lepí na paty, někomu se daří všechno, na co sáhne. Někomu zase všechno projde a jejich životem je provází stálé štěstí. Které ženy patří mezi ty s největším štěstím v životě? Toto jsou znamení zvěrokruhu, ve kterých se tyto klikařky narodily.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce jsou první na tomto seznamu. Jejich vládnoucí planetou je Jupiter, který byl vždy spojován se štěstím, štědrostí a hojností. Pro Střelce je život sám bohatou tapisérií neocenitelných zážitků a dobrodružství. Ženy ve Střelci tvoří své vlastní štěstí jednoduše tím, že je to nejoptimističtějším znamením zvěrokruhu. Dokážou vidět prospěšnou stránku téměř všeho, co se kolem nich děje.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh a ženy v tomto znamení zrozené jsou dalším znamením, které si Štěstěna vybrala. Odhodlání Kozoroha převzít kontrolu nad svým vlastním osudem jim dává sílu vytvořit si tolik vlastního štěstí, kolik potřebují. Kozoroh je hnán k úspěchu bez ohledu na to, jak dlouho to trvá.

Kozoroh a ženy v tomto znamení zrozené jsou dalším znamením, které si Štěstěna vybrala. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Všichni milují ženy ve znamení Lva a Lev obzvlášť miluje sám sebe. Sebevědomí je klíčovou složkou pro vytvoření života plného štěstí. Lev přitahuje všechny druhy pozitivní energie od ostatních lidí. Tyto ženy mají takovou kliku ve všem, co dělají a na co sáhnou, až je to až neuvěřitelné.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býka přitahuje bohatství, krása a pohodlí. Jejich přirozený smysl pro hodnotu a důraz na bezpečnost z nich dělá chytré investory, a to nejen pokud jde o materiální bohatství. Ženy ve znamení Býka mají i skvělé nápady, které přitahují životní kliku. Smůla na jejich pozemek prostě nesmí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Největší talent Ryb je empatie. Schopnost porozumět druhým lidem na hluboké, emocionální úrovni. Mají tendenci vidět, co ostatní potřebují, a rychle pomoci, což jim přináší širokou škálu užitečných spojení v jejich sociálních a profesních sítích. A jejich empatie je klíčem k doživotnímu štěstí, kterého mají Ryby požehnaně.



Zdroje: www.yourtango.com, astrotalk.com