Chcete si zpříjemnit jízdu autem a plasty palubní desky vám nevoní? Udělejte si snadno osvěžovač třeba z kolíčku na prádlo nebo kousku filcu.

Nemáte parfémovaný stromeček do auta?

Provonět auto není vyloženě těžké, stačí pořídit ten správný výrobek, který vám voní a zpříjemní pobyt v autě. Máte-li ale doma spoustu různých esenciálních olejů, můžete se rozhodnout také použít prostě to, co už máte a tím pádem ušetřit na nákupu nových voňavek. Jak na to? Je to ohromně snadné.

Jak prosté! Vyzkoušejte tento jednoduchý trik. Představí vám ho autorka v tomto kratičkém příspěvku z YouTube kanálu The Heathered Nest.

Zdroj: Youtube

Nejen dřevěný kolíček provoní vaše auto

Kolíček na prádlo je ideální nejen proto, že jej snadno umístíte do mřížky větráku nebo jinde v autě, ale hlavně proto, že je dřevěný a tím pádem i savý. Nutno ale dodat, že máte-li esenciální oleje, můžete jimi doplnit starší lahvičky s parfémem, které už jsou prázdné.

Řeč je o skleněných flakoncích na šňůrce, které jsou uzavřené dřevěnou zátkou, skrze níž se vůně uvolňují. Vidíte! Zase dřevo, stejně jako když máte v bytě domácí vůně s dřevěnými tyčinkami.

Kolíček je sice zcela funkční, levný i vtipný způsob, jak vyzrát na osvěžovač do auta, ale můžete si pořídit také krásné velké dřevěné korálky, dřevěné vyřezávané tvary, hračky a přívěsky.

Esenciální oleje jsou poměrně intenzivní. Dají se dobře aplikovat na již několikrát zmíněné dřevo, ale také papír nebo textil. Pro tyto účely jsou vhodné hustě tkané silnější látky, které budou pomaleji prosychat. Proto se používá například silnější filc čili plsť. Není tkaná a to je veliká výhoda při práci s ní.

Zkuste také plsť!

Plsť můžete koupit ve formě silnějšího listu o velikosti A5 či A4, ze kterého lze snadno nastříhat jakékoli tvary. Plsť drží a nerozpadá se, není třeba ji obšívat ani nijak dál upravovat.

V obchodech můžete narazit i na filcové korálky, případně z filcu vyráběné hračky. K mání je totiž také rouno, které lze pícháním speciálními jehličkami upravit do roztodivných tvarů všech možných barev a velikostí.

Plsť olej absorbuje za malou chvíli a vůně se z ní bude pomalu uvolňovat, podobně jako z dřevěného kolíčku. Pro tyto účely je ideální.

Esenciálními oleji, konkrétně zhruba 15 kapkami oleje můžete zvlhčit i staré papírové stromečky nebo lze vůní znovu naplnit větráčky a různé další zásobníky na vůni, které jsou vyráběné průmyslově. Esenciální oleje můžete ředit čirými minerálními oleji, čímž získáte více tekutiny k plnění za méně peněz.

