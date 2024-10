Kolik stojí espézetka na přání? Musí být originální a splňovat různá kritéria, zda se vám vyplatí či stojí za to, je jen na vás. Zadarmo tedy určitě není.

Láká vás možnost originální SPZ?

Máte nutkání přidat k novému vozu také zajímavou registrační značku? Nestyďte se, vždyť jistě nebudete první ani poslední, ale můžete být jistě originální! U nás tyto značky zdobí už přes 36 tisíc dopravních prostředků a je to samozřejmě populární způsob i v zahraničí, kde však mohou být pro tyto registrační značky stanovena docela jiná pravidla.

O registračních značkách i jejich cenách je také tento video příspěvek z YouTube kanálu Hlavní město Praha.

Zdroj: Youtube

Kolik stojí originální SPZ?

Po originální a zajímavé registrační značce majitelé aut touží z různých důvodů. O takovouto značku si můžete v podstatě zažádat kdykoli a změnit si tak dosavadní značku vašeho auta, novou registrační značku si můžete také zarezervovat, aby vám ji nikdo nevyfoukl.

Za pořízení zaplatíte 2x 5000 Kč čili jedna SPZ stojí pět tisíc a každé auto potřebuje dvě. Na karavany, motorky a podobně však stačí jediná značka, proto se cena uvádí za kus. Za případnou rezervaci se také platí a to podle délky rezervace.

Zdá se vám to hodně nebo málo? V Německu mají motoristé možnost pořídit registrační značky v cenách mezi 10 a 30 EUR, v některých dalších zemích se ale tyto značky dokonce draží nebo jsou specifické kombinace oceněny na vysokou hodnotu přímo registrem vozidel. Například v Hongkongu je možné zaplatit za takovou SPZ i částku okolo 10 tisíc USD.

Jaká pravidla platí pro vybírání registrační značky?

Samozřejmě, že vaše volba písmen nebo číslic nesmí být již použitá či zarezervovaná SPZ, taková by jednak nedávala smysl a jistě by vás nepotěšilo ani to, že ji máte s někým společnou.

Dobře si volbu znaků promyslete, protože musí splňovat i méně očividná kritéria. Nesmí se používat jiné znaky než velká písmena latinky a běžné číslice. Navíc ale se pro snadnou záměnu nesmí používat také písmena G, CH, O, Q a W.

Nicméně krativitě se meze nekladou a tak O mužete nahradit nulou a S třeba číslicí pět, pokud už má někdo právě vámi požadované slovo se S ve svém vlastnictví a vy jej chcete také. Značka musí obsahovat minimálně jedno číslo, nutný počet písmen stanovený není. Automobily mají nicméně 8 míst na značce, motorky 7 a mopedy 5, tedy i na značkách těchto se můžete vyřádit.

Bohužel nebo bohudík si na registrační značku vašeho auta nemůžete dát napsat úplně všechno, co vás napadne. V první řadě se nesmí používat hanlivá, pohoršující nebo nenávistná slova nejen vůči jednotlivcům, ale také národům, rasám, náboženstvím, ale i společenské třídě.

Navíc také rozhodně nesmí jít o označení či zkratku orgánů veřejné správy. Nemůžete se tvářit, že jste hasič ani ministr, takže na HZS, PCR, či MVCR zapomeňte. Mimo to, registrační značka nesmí také obsahovat EL označující elektroautomobily a to z důvodů bezpečnosti.

Zdroje: pruvodce.gov.cz, garaz.cz