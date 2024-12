Dovolené s klasickým all inclusive končí: Neomezenému alkoholu a přejídání odzvonilo

Laura Maximová 5. 12. 2024

Pamatujete na dovolené all inclusive, kde se nekonečně jedlo a pilo? Tento model se nyní pomalu mění. Lidé dnes chtějí víc než jen plné talíře a neomezené koktejly. Hledají autentičnost, zážitky a udržitelnost. Hotely na to reagují a klasické all inclusive tak ustupuje novému modernímu pojetí dovolené.

Kdysi to bývalo synonymem luxusu. Dovolená v exotickém ráji s neomezeným přístupem k jídlu a alkoholu lákala miliony lidí z celého světa. All inclusive znamenalo bezstarostnost – žádné starosti o finance, žádné omezování. Bufety přetékaly pokrmy, bary míchaly koktejly od rána do noci a turisté si mohli dopřát cokoliv a kdykoliv. Tento sen o dokonalé dovolené se však pomalu rozplývá. Svět se mění a s ním i představy o tom, co skutečně znamená odpočinek a pravá dovolená. “Není vyloučeno, že se bude all inclusive hodně omezovat, protože to nedělá dobrotu,” říká Roman Petrtýl, odborník na cestovní ruch a dodává: “Místním se nelíbí, že turisté jsou zavření v hotelech a nedají vydělat tamním restauracím. Případně se z hotelu vyvalí opilí a dělají neplechu.“ Na video od Wolters World s chybami, které dělají cestovatelé v all inclusive resortech, se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Konec plýtvání a nový přístup Jedním z hlavních důvodů, proč se hotely začínají odklánět od klasického modelu all inclusive, je plýtvání. Každý den kuchyně připraví obrovské množství jídla, které často končí v koši. Hosté si nabírají plné talíře, ale mnohdy nedojí ani polovinu. Tento model už není udržitelný nejen z ekologického hlediska, ale i z toho ekonomického. Hotely si moc dobře uvědomují, že je třeba přistoupit k změnám, které budou šetrnější k planetě i k jejich rozpočtu. Místo obrovských rautů s desítkami jídel se tak nyní zaměřují na kvalitu. Nabídka se sice zužuje, ale kvalita narůstá, navíc jsou díky menšímu množství jednotlivé pokrmy čerstvé, lokální a připravované s důrazem na chuť a zážitek. Hosté si tak mohou vychutnat autentickou místní kuchyni, která je nejen chutná ale i zdravější. close Hobby Učily ho v autoškolách, což je velký problém: Zlozvyk starších řidičů při brzdění je nebezpečný video Alkohol pod kontrolou Neomezené pití alkoholu samozřejmě také neodmyslitelně patřilo ke klasickému all inclusive. Koktejly, víno i destiláty byly k dispozici po celý den. Tento trend však přinášel většinou více problémů než radosti. Opilí hosté, hlučné scény či neklidná atmosféra u bazénu už nejsou to, co by moderní turista vyhledával. Dnes hotely omezují konzumaci alkoholu – buď stanoví maximální počet drinků, nebo dokonce zavádějí vyhrazené prostory pro jeho konzumaci. close info Thinstock zoom_in Užívejte si klasické all inclusive, dokud to jde. Tento krok nejenže zlepšuje atmosféru v rezortech, ale také podporuje zdravější životní styl. Mnoho hostů oceňuje, že díky tomu může strávit dovolenou v klidnějším prostředí, kde si skutečně odpočine. close Hobby Nejnevkusnější boty, které často nosí starší ženy a vůbec jim nesluší video Dovolená jako zážitek S ústupem od klasického all inclusive se mění i samotná podstata dovolené. Turisté už nehledají pouze pohodlí u bazénu s drinkem v ruce, ale chtějí zažít něco víc. Hotely tedy nyní nabízejí různé zážitkové programy – od kurzů vaření, přes wellness pobyty, až po sportovní aktivity či kulturní výlety. Místo přejídání a neomezené konzumace se tak dovolená stává příležitostí k objevování nových věcí a zlepšení fyzické i psychické kondice. Zdroj: www.youtube.com, www.poznatsvet.cz, www.nova.cz, www.mix24.cz

