V těchto znameních se rodí hádavé a nejkonfliktnější ženy. Patříte mezi ně?

Konflikt patří k nepříjemnostem, kterým je lepší se vyhnout. Existují však lidé, zejména ženy, které se v konfliktních situacích ocitají poměrně často. Mohou za to často i hvězdy a znamení, ve kterém se narodily.

Štír (24.10. - 22.11.)

Na prvním místě žebříčku nejkonfliktnějších žen jsou zcela jistě ty, které se narodily ve znamení Štíra. Pokud si mají zvolit mezi kompromisem a soubojem, vyberou si to druhé. Jejich vášeň je sice dobrá věc, ale může je také dostat do problémů. Pokud se jejich bouřlivá povaha spojí s jejich občasnou nedůvěřivostí a tvrdohlavostí, na konflikt je zaděláno.

Beran (21.3. - 20.4.)

Netrpělivá a někdy pěkně agresivní. Taková může být žena ve znamení Berana, která je velmi náchylná k hádkám. Nejde o to, že by neměla dobré vlastnosti, je natolik silná osobnost, kterou když pohltí tyto vlastnosti, vznikne nebezpečná kombinace. Když se pak žena Beran hádá, létají i hrnce a talíře.

Lev (23.7. - 22.8.)

Žena narozená ve Lvu že by byla konfliktní znamení? Vždyť je to přece milující osobnost, která spojuje lidi! Svým způsobem ano, ale to, co způsobuje problémy, je její touha, aby se s ní zacházelo jako se středem vesmíru a aby ji všichni milovali. Tato touha může způsobit více nepřátelství, než se může zdát.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Společenská, oblíbená, ale také pěkně ukřičená, když se s někým pustí do výměny názoru. Což se stává ženám narozeným ve znamení Vodnáře celkem často. Jakmile s nimi někdo nesouhlasí, vyprovokuje je to ještě k většímu křiku a debatě.

Na věku nezáleží, některá znamení jsou konfliktní po celý život. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Emocionální a citlivé ženy ve znamení Raka jsou k výlevům náchylné více než ostatní. Když to ještě spojíte s občasnou manipulativní povahou, kterou tyto ženy mívají, je lepší se jim raději vyhnout, než se s nimi pouštět do konfliktu. Pokud se těmito ženami necháte vtáhnout do hádky, může to pro vás být hodně nepříjemné.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Přestože jsou Kozorohové považováni za mistra sebeovládání, některé ženy v tomto znamení jsou doslova magnety na konflikty. Vychází to z jejich pocitu nadřazenosti, kterým Kozorožky často podléhají. Jakmile není po jejich, je oheň na střeše.



